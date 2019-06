Gras og korn bra, men vått østpå

Borchsenius er fagkoordinator for grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving (NLR), og hun oppfordrer husdyrbøndene til å tenke kvalitet. Mengden bekymrer ikke i år, fokus bør ligge på høstingen, sier hun.

Riktig ensilering

– Situasjonen er snudd på hodet i forhold til i fjor. Det har blitt i våteste laget på Østlandet, og da er ensileringen viktig. Kvalitet for innefôringssesongen legges nå gjennom bevisste valg.

– Graset står frodig og fint, og det ligger an til tre slåtter mange steder. Det er viktig å sikre seg og fylle opp lagrene. Mange slår også tidlig for å få riktig kvalitet. Mye tyder på at det blir et normalår, men det har vært bløtere enn vanlig på Østlandet, konkluderer Borchsenius.

Vått for kornet

– Kornet ser bra ut, spesielt det som ble sådd tidlig. Men når vi går inn i St. Hansuka er det fortsatt noen som ikke har fått gjort ferdig våronna i distriktene nord for Oslo, på grunn av regnet, opplyser fagkoordinator for korn i NLR, Einar Strand.

– Generelt sett ser det bra ut og mange åkre står frodig og tett. Men det har vært blandet overvintring for høstkorn. En del arealer er tatt opp og sådd i på nytt. Nå trenger vi godvær for å unngå drukning, og slik at bøndene kommer i gang med planteverntiltak. Jeg tror dette blir et år hvor det er viktig å følge opp med vekstregulering og soppsprøyting, sier Strand.

Ekstra gjødsel

Kornkoordinatoren i Norsk Landbruksrådgiving sier at det har vært drøftet tilleggsgjødsling, eller økt delgjødsling, der det er mye nedbør.

NLR har gamle forskningsresultater som viser at tidlig delgjødsling etter store nedbørsmengder har gitt gode avlingsutslag i seksradsbygg.

Trøndelag hadde tidlig og bra våronn, og kornet står fint. Trønderne har også hatt varmere og tørrere vær enn østlendingene den siste tiden.