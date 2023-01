Gode priser på tyske griser

Tyske slaktegriser hadde inn mot jul en noteringspris på 14,90 danske kroner, eller 20,86 NOK, skriver danske Landbrugsavisen. Det blir beskrevet som et høyt prisnivå i Tyskland. Dette var i ukene inn mot jul, da det vanligvis er kjøpers marked.

Markus Fiebelkorn er markedsanalytiker i Danske Svineproducenter. Han sier det kan forklares med at dette delvis kommer av at jul og nyttår faller slik at det ikke blir færre arbeidsdager på slakteriet.

– Dessuten er utbudet av slakteklare griser ikke stort i år, da den tyske griseproduksjon har falt markant i de seneste år. Derfor regner de fleste tyske markedseksperter med at det nye året starter med en mindre utbudspukkel på det tyske slaktegrismarkedet, sier Fiebelkorn.