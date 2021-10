Glommen Mjøsen Skog vil bygge opp en ny verdikjede på norsk bjørk

– Bjørk er et fantastisk råstoff. Vi har store mengder med bjørkeskog i Norge, og bjørka er mye mer anvendelig enn mange av bartrærne våre, sier avdelingssjef Geir Korsvold i Glommen Mjøsen Skog.

Glommen Mjøsen Skog eies av 7200 skogeiere fra Lesja og Røros i nord til Halden i sør. Sammen med sine datterselskaper hadde selskapet i fjor en tømmeromsetning på godt over tre millioner kubikkmeter, som tilsvarer nesten en tredjedel av den totale tømmeromsetninga i Norge, , skriver norsketrevarer.no.

– Store utfordringer

I Norge har trebaserte næringer tradisjonelt hatt et ganske konservativt syn på tre og treprodukter, mener Korsvold.

– Veldig mye har vært organisert rundt bruken av gran og furu. Vi har ingen industri som tar imot bjørk i Norge, og dermed står vi overfor ganske store utfordringer når vi nå har ambisjoner om å bygge opp en ny næringskjede som er basert på norsk bjørk, sier han.

Avdelingssjefen mener potensialet er veldig stort.

– Men i og med at det ikke finnes noen industri rundt norsk bjørk, så gir det oss andre muligheter i det å tenke nytt om nye klynger. Dette åpner for større verdiskapning basert på norsk bjørk som ressurs, der hele treet kan taes i bruk for å skape nye verdier og produkter, sier Korsvold.

Norwegian Wood Cluster

Glommen Mjøsen Skog er også en sentral aktør i kompetanse- og næringsklynga Norwegian Wood Cluster på Gjøvik, som består av 25 bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skognæringer, trelast, treindustri, boligbygging og arkitetur.

Næringsklynga har internasjonale ambisjoner om å utvikle framtidas klimavennlige bygg- og boligløsninger basert på tre både i konstruksjoner og innredninger.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) på Ås er en av aktørene i Norwegian Wood Cluster.

- Det skjer mye aktivitet og forskning på dette feltet nå, og det er et veldig spennende område også for norsk trevarebransje, sier forsker og treteknolog Katrin Zimmer ved Nibio.