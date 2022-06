Gjødselprisen faller

Yara satte nye, lavere nitrogengjødselpriser i Europa i begynnelsen av mai, og følger nå opp med lavere priser på NPK-gjødsel. Felleskjøpet har startet salget av gjødsel for vekstsesongen 2023. Per 1. juni er prisen på Opti-NS 27-0-0 6,88 kroner kiloen, som er ned 35 prosent sammenlignet med toppnoteringen i vår. For de mest brukte typene av NPK-gjødsel er prisnedgangen mellom 25-30 prosent. Ifølge Felleskjøpets priser på «Min gård» koster den rimeligste fullgjødsla 7,91 kroner per kilo (25-2-6), mens den dyreste fullgjødsla kostet 10,19 kroner kiloen (8-5-19).

