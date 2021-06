Gjensidiges landbrukskunder deler 264 mill. i kundeutbytte

Det dreier seg om totalt 2,3 milliarder kroner i forsikringer, fordelt på privat-, bedrifts- og landbrukskunder, skriver Gjensidige i en pressemelding.

– Kundeutbyttet kommer rundt 55 000 landbrukskunder til gode. Dette vil være et positivt bidrag for mange i en annerledes tid, sier konserndirektør for næringsliv i Gjensidige, Lars Gøran Bjerklund.

Gjensidigestiftelsen

Kundeutbytteordningen ble opprettet i 2007. Det er Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, som sørger for at det blir mulig med en slik utbetaling. Hvert år Gjensidige går i pluss, videreformidler stiftelsen hele aksjeutbyttet sitt til Gjensidiges kunder i Norge – i form av kundeutbytte.

Hvor mye hver enkelt kunde får, avhenger av to ting: hvor godt Gjensidige gjør det som selskap og hvor mye kunden betalte for skadeforsikringene sine året før.

Annonse

- Her er det med andre ord smart å legge alle eggene i en kurv, sier Lars Gøran Bjerklund, med et glimt i øyet. Jo flere forsikringer man har samlet i selskapet, desto mer penger kan man få utbetalt som kundeutbytte.

Lærer av landbruket

– Landbruket er en viktig del av historien vår. I tillegg er landbruket i konstant utvikling, noe vi i Gjensidige lærer av. Dette gjelder spesielt innen skadeforebygging, hvor ny kunnskap i denne bransjen kommer resten av næringslivet til gode, forklarer Bjerklund.

Selv om 2020 har vært et vanskelig år for mange på grunn av korona, mener Bjerklund at landbruket har håndtert unntakstilstanden godt.

– Norske bønder har en naturlig nøkkelrolle i samfunnet. De har tilpasset seg utfordringene de har stått i under pandemien på en god måte. Det er alltid hyggelig å dele, men i et krevende år har våre partnere i landbruket vist hvor viktige de er for hele Norge. Derfor er det ekstra hyggelig at en så stor andel av overskuddet går tilbake til landbrukskundene i årets overskuddsdeling, sier Bjerklund.