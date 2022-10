Gimming: Grytten-utvalget svarer ikke ut oppgaven

Grytten-utvalget har lagt fram utredningen om bondens inntekt, men Bondelags leder Bjørn Gimming mener de ikke har gjort godt nok arbeid.

– Utvalget svarer ikke egentlig ut om bondens inntekter. Min vurdering er at de ikke svarer ut oppgaven godt nok på å holde jordbrukets inntekt opp mot den øvrige inntekten i samfunnet. Det er skuffende. Vi har både sett fram til og hatt store forventninger til rapporten, men på bondens inntekter svarer de ikke godt nok ut, sier Gimming.

Tar noen grep

– Er rapporten egnet som grunnlag for Stortingets videre arbeid med inntektsmål for jordbruket?

– Ikke fullt ut, det er den ikke. Den har noen grep, men utover det mener jeg rapporten ikke svarer godt nok ut oppgaven de har fått for å sammenligne inntekt med lønnsmottakere. Det er derfor det blir en viktig høringsrunde, ikke minst med tanke på at det skal fattes noen politiske beslutninger her, svarer han.

Bondelagslederen understreker at det som nå skjer, må gi jordbruket et måleinstrument som gir bred tillit.

– Vi skal bruke det nye måleverktøyet framover, og det er helt avgjørende at det har tillit hos alle aktører, hos bonden og bondens organisasjoner, men også hos alle andre. Vi skal bruke verktøyet som fellesskap i jordbruksforhandlingene, sier Gimming.

Næringsdrivende og lønnsmottakere

En del av mandatet til Grytten-utvalget, var å drøfte og klargjøre hvordan inntekter til bønder som næringsdrivende kan sammenlignes med andre lønnsmottakere.

– Utvalget mener det ikke er mulig å sammenligne inntekten til næringsdrivende og lønnsmottakere direkte. Det har de en prinsipiell inngang til. Det er vi uenige i, vi mener det er helt avgjørende og det har vi hatt innspill på, sier Gimming.

– De har forslag til en modell for å gjøre det, selv om de mener det ikke er mulig. Den mener jeg vi må bruke mye tid på å forstå rekkevidden av. Det er en form for normering, med effektiviseringskrav. Vi stiller spørsmål ved måten de vil gjøre det på, sier han videre.

Hoff: Dårlig måleverktøy

Heller ikke Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag, mener rapporten er et godt måleverktøy for sammenligning av inntekt i jordbruket med andre, derfor er det viktig at næringa svarer ut det som står der.

– Det er det stort behov for, det er grunnlaget for at vi kan få til en inntektsøkning for alle produksjoner og alle bruksstørrelser i hele landet. Vi har en utvikling der antall bønder reduseres fordi lønnsomheten er altfor dårlig. Bøndene er flinke til å finne inntekt andre steder enn i landbruket, og vi risikerer nedleggelser fordi de ser at det er lettere å tjene penger utenfor gården, sier Hoff.

NBS-lederen mener utvalget burde tatt mer hensyn til antallet timer per årsverk.

– Vi vet bønder har vesentlig flere timer bak sin inntekt enn samfunnet for øvrig. Det mener vi er et vesentlig punkt når en skal sammenligne inntekt, men det ser ikke ut til at Grytten-rapporten tar hensyn til det. Det overrasker meg, sier Hoff.

Arbeid og kapital

Flere har etterlyst at bondens vederlag for arbeid og avkastning på kapital, skal skilles. Flertallet i Grytten-utvalget mener at inntekta for alle næringsdrivende kommer av avkastning på arbeid og kapital, og at det bør være slik i jordbruket også.

– Det mener vi er feil. Bondens arbeid og inntekten som skytes inn må skilles, for å sammenligne med andres inntekt. Kapitalen må gis en fornuftig avkastning innenfor jordbrukspolitikken. Her har utvalget bare en illustrasjon av mulig fordeling av driftsoverskuddet mellom arbeid og kapital, sier Gimming.

Leie av jord og melkekvoter

– Hva tenker du om utvalgets syn på leiekostnader for kvote og jord?

– Det er bra. De foreslår en modifisert totalkalkyle, hvor man tar inn kostnader til dette. Der leverer de bra, og kommer med en forbedring som gjør det lettere å kjenne seg igjen i talla. Denne modifiseringen har vi bedt om, og det svarer de godt ut, svarer bondelagslederen.