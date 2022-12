Gimming etterlyser tolltiltak nå

Næringskomiteen i Stortinget har avgitt sin innstilling til statsbudsjettet og har kommet med sine merknader.

Komiteens flertall, med medlemmer fra Ap, Sp, SV, Rødt og MDG, mener en overgang fra krone- til prosenttoll vil være et viktig grep for å sikre norsk matproduksjon framover, men ber regjeringen igjen vurdere dette inn mot statsbudsjettet for 2024, skriver Bondelaget.

– Det er synd at Stortinget ikke går inn for dette grepet allerede i år, sier Bjørn Gimming.

Presset økonomi

Bondelagslederen påpeker at mange bønder er i en økonomisk presset situasjon nå, og at det er for lang tid til neste statsbudsjett og neste mulighet for å gjøre dette enkle grepet for bondens økonomi og norsk matproduksjon.

– For mange viktige produkter er verdensmarkedsprisene på vei nedover, noe som svekker grunnlaget for å produsere disse matvarene i Norge. Ved å innføre prosenttoll kan Stortinget allerede nå bidra til en bedre økonomi og langsiktighet for bonden, med svært enkle grep, sier han.

Manglende oppfølging av dagligvarebransjen

Bondelagslederen reagerer også på at komiteen ikke foreslår gode nok tiltak for å gjøre noe med ubalansen i verdikjeden for mat.

Han mener innstillingen fra komiteen viser manglende oppfølging av stortingsvedtakene i juni om dagligvaresektoren.

– Selv om dette ikke skal anses som Stortingets formelle kontroll, mener vi det haster å iverksette tiltak blant annet knyttet til hvordan matprodusentene skal få en mer rettferdig andel av verdiskapinga i verdikjeden for mat, og en felles merkeordning og utredning av effektene av EMV-varene, inkludert begrunnelse ved ulikt prispåslag mellom EMV og uavhengige merkevarer, sier Gimming.

Han etterlyser også større åpenhet innenfor grossist- og distributørleddet, samt innføring av regnskaps- og funksjonsmessig skille mellom leddene i verdikjeden, blir fulgt opp i budsjettet.

Mye viktigere enn prisdiskriminering

Bondelagsledren frykter at disse tiltakene vil nedprioriteres.

– Slike tiltak er mye viktigere å få på plass enn regjeringens forslag til forskrift om prisdiskriminering, som allerede er sendt på høring. Vi frykter at prioritering av denne forskriften vil føre til en nedprioritering av tid og kapasitet til viktigere tiltak, og vil føre til enda mer bruk av EMV, sier Gimming.