Gimming: – Det må komme en løsning raskt

I dag møtte Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag finansminister Trygve Slagsvold Vedum for å snakke om behovet for kompensasjomsordning for høye strømpriser i landbruket.

Slagsvold Vedum la ikke fram noen ferdig ordning i møtet, men kom med positive signaler, skriver Bondelaget.

Regjeringa ser alvoret i situasjonen og jobber for en løsning for å kompensere bondens ekstraordinære kostnader til strøm.

Vedum: Bekymret for EØS

Vedum forklarer nå at noe av utfordringen har vært å avgrense ordningen riktig.

Bekymringen har vært at ordningen kan komme i konflikt med konkurransereglene i EØS hvis den treffer upresist. Landbruk ligger utenfor EØS-avtalen og kan derfor motta statsstøtte, men reglene er strengere for andre næringer. Derfor må regjeringen være sikker på at støtten ikke kommer på avveie.

– Men det skal vi få til. Og vi skal få det til raskt, sier Vedum til NTB.

Et tilleggsproblem har vært å få på plass gode ordninger for gartnerier, som har opplevd svært store stømkostnader, tilføyer han.

Bondelaget: Utolmodig

– Situasjonen er akutt. Det er svært viktig å få på plass en ordning raskt, siden strømkostnadene utgjør en stor del av bondens samlede økte kostnader, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Han understreket i møtet at dette handler om å sikre norsk matproduksjon.

Gimming er utålmodig og sier at det haster med en avklaring, og viser til at også den internasjonale situasjonen påvirker landbruket og krever handling.

På møtet tok også Gimming opp øvrig kostnadskompensasjon.

– Det er svært viktig at bonden får kostnadskompensasjon så raskt som mulig i 2022. Uten tilførsel av ekstra likviditet frykter vi at mange norske matprodusenter vil måtte legge ned eller kraftig nedjustere sin produksjon, sier Bjørn Gimming.

