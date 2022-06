Gilde blir ny samarbeidspartner til langrennsjentene

I tillegg til oppmerksomhet rundt Kvinner Elite vil Gilde også bli en synlig partner i de norske skikretsene. Avtalen har en varighet på to år hvor VM i Planica blir en viktig arena. Med opsjon på to nye år kan VM på hjemmebane i Trondheim 2025 også bli aktuelt, skriver Nortura i en pressemelding.

- Mange av våre skiløpere har et forhold til bygda, og dermed den norske bonden. Det er et godt utgangspunkt for å utvikle og bli bedre kjent med norsk mat, sier kommersiell leder Peder Nævestad i Skiforbundet langrenn.

- Gilde har et sammenfallende og fremtidsrettet blikk med langrennssporten hvor bærekraftig utvikling og gjennomføring er i høysetet. Slik kan vi sammen sette fokus på norsk mat fra den norske bonden, sier Nævestad.

Gilde ønsker å forsterke sin identitet, «fra den norske bonden», ved å utvikle nye relasjoner og arenaer for samarbeid med de norske skijentene. Gilde er en kjent og kjær merkevare for mange nordmenn, og representerer en viktig kilde til protein.

- Vi gleder oss til følge de norske langrennsjentene på veien mot målet om å være den beste langrennsnasjonen. Gilde skal bidra med trygg og næringsrik norsk mat med god smak og kvalitet, sier markedsdirektør for Gilde, Nina Rishovd Stavenæs.