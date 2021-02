Gaute Lenvik blir ny direktør i Norsk Landbrukssamvirke

Styret i Norsk Landbrukssamvirke har ansatt Gaute Lenvik som ny administrerende direktør.

– Styret er svært fornøyd med at Gaute Lenvik har takket ja til den viktige jobben som administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke. Vi har vært opptatt av å finne en leder som forstår samvirkenes utfordringer og behov i en tid med mye omstilling i næringa, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Norsk Landbrukssamvirke, i en pressemelding.

– Skape økt verdi

– Lenvik har tung erfaring innenfor landbrukssektoren, og som leder. Hans viktigste oppgave blir å fylle ny strategi med innhold og slik skape økt verdi for medlemsbedriftene i Norsk Landbrukssamvirke, legger hun til.

Gaute Lenvik kommer til Norsk Landbrukssamvirke fra jobben som administrerende direktør i Veterinærinstituttet, hvor han har vært ansatt siden 2016.

Den nye direktøren har lang landbruksfaglig erfaring og har tidligere i sin karriere blant annet vært direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

Levende landbruk

Lenvik har også jobbet flere år i Landbruks- og matdepartementet som avdelingsdirektør og konstituert ekspedisjonssjef. Han har sin utdanning fra NMBU, Ås.

Den nye direktøren var han sentral i omstillingen av instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren innenfor mat- og veterinærfagene.

– Min interesse og kunnskap er rettet mot et levende landbruk og norsk matproduksjon. Jeg ser frem til å realisere prioriteringene som Norsk Landbrussamvirke har gjort i den nye strategien. Med lang erfaring fra flere roller i næringen gleder meg til å bruke min kunnskap for å videreutvikle Norsk Landbrukssamvirke, sammen med medlemsbedriftene. Vi skal støtte næringa i de endringene de står foran, øke forståelsen for samvirke som eierform og ikke minst synliggjøre den avgjørende posisjonen landbrukssamvirkene har i det norske samfunnet, sier Lenvik.

Lenvik tiltrer jobben som administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke senest 1. juni 2021.