Gartneri på Jæren sier opp 15 ansatte på grunn av høy strømpris

Gartnerisjef Kåre Wiig driver et 60 mål stort gartneri på Klepp. Han sier til NRK at han taper penger om strømprisene ikke går ned, og at han derfor nylig har sagt opp 15 ansatte og sendt permitteringsvarsel til 17 ansatte.

Wiik opplyser at han også skal kaste agurkplanter som skulle gitt agurker på nyåret.

– Det blir det dessverre ikke noe av, sier han.

– Men vi har ikke råd til å lønne dem når situasjonen er slik, legger han til.

Wiig er også intervjuet av Nationen. Der kommer det frem at energikostnadene for veksthusbedriftene Wiig gartneri og Miljøgartneriet så langt har økt med 12 millioner kroner i 2021 sammenlignet med i fjor.

– Det er dramatisk, slår Wiig fast.

Han sier til avisen at han nå ser mot myndighetene for å redde bedriftene, og spør seg om det er ønskelig med at det i mye større grad må importeres grønnsaker.

– Ser de kun på pris eller vil de gi noen subsidier til oss produsentene, spør han seg.

– Jeg vil henstille og gi et veldig stort varsku til myndighetene om at de er nødt til å ta grep og ikke vente på jordbruksforhandlingene. De må ta grep i god tid før jul, for her kan vi risikere at de tar knekken på enda ei næring, fortsetter han.

