Gartnerhallen: Årets beste julegave kommer fra stortingsflertallet

I dag ble det kjent at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV sikrer en videreføring av taket i strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus på 60 000 kWt per måned, skriver Gartnerhallen i en pressemelding.

– Dette er en fantastisk julegave å få fra stortingsflertallet. Videreføring gir svært viktig trygghet for grøntprodusentene som har varer til lagring gjennom vinteren, og som har et høyt strømforbruk som følge av dette, sier Nils Olve Gillund, styreleder i Gartnerhallen.

Videreføringen sikres i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjett for 2023. Forslaget, som fremmes av Willfred Nordlund (Sp) på vegne av de tre partiene sier:

Stortinget ber regjeringen videreføre maksimalgrensen for støtteberettiget forbruk i den midlertidige strømstøtteordningen for primærprodusenter i jordbruket på 60 000 kWt per måned per foretak ut andre kvartal 2023.

– Takknemlig for at stortingsflertallet lytter til grøntnæringa

Gartnerhallen har jobbet intenst inn mot Stortinget gjennom hele høsten, etter at det ble kjent at taket var nedjustert til 20 000 kWt per måned i det opprinnelige budsjettforslaget.

– Vi er svært takknemlige for at stortingsflertallet har lyttet til oss, og forstått hvor viktig dette er for et betydelig volum av norske grøntprodukter. Produsentene risikerte å gå med store tap ved å opprettholde lagring gjennom vinteren og våren. Nå reduseres risikoen betraktelig, og vi får en helt annen forutsigbarhet, sier Gillund.

Han viser til at korrekt lagring har vært avgjørende for at Gartnerhallen de siste årene har lyktes med å tilby norske lagringsgrønnsaker stort sett hele året.

– Med dagens nyhet fra Stortinget viser Ap, Sp og Sv at de har stor forståelse for næringas behov. Nå kan vi fortsette vår del av jobben: å sørge for at de gode norske grøntproduktene av høy kvalitet lagres trygt gjennom vinteren, og kommer ut til forbrukerne gjennom våren, avslutter Gillund.

