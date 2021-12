Fylkesledere: Krever inntektstetting til våren

Bondebladet har blitt kontaktet av Konrad Kongshaug, fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag. Etter å ha lest side tre i Bondebladet denne uka, ønsker han og fem andre fylkesledere å si noe om forventningene til årets jordbruksoppgjør.

– Vi som tillitsvalgte i Bondelaget har som oppgave å jobbe for våre medlemmers interesser og behov ut ifra de en hver tids gjeldene vedtak i våre årsmøter. Dette gjelder helt fra lokallagsårsmøter, fylkesårsmøter og årsmøtet i Norges Bondelag. Det jeg mener er at i alle organisasjoner er alle nødt til å forholde seg til årsmøtevedtak, fra grasrot til toppen i organisasjonen. I år vedtok årsmøte i Bondelaget at prioritet nummer en er å løfte inntekten og tette inntektsgapet, sier Kongshaug.

Frustrasjon

Bondebladet har også snakket med de andre fylkeslederne: Marit Epletveit i Rogaland, Elisabeth Gjems i Innlandet, Knut Erik Ulltveit i Agder, Jens Thori Kogstad i Akershus Bondelag og Tone Rubach i Troms. Samtlige er opptatt av at man skal begynne å tette inntektsgapet allerede til våren.

– Jeg skjønner godt at det er stor frustrasjon. Inntektsnedgangen vi har sett de siste åra, toppa med kostnadsvekst på gjødsel, strøm og diesel, gjør at mange er i knestående. Da må vi komme godt i gang med jobben å tette inntektsgap til våren. Da betyr det helt andre beløp enn vi har sett de siste åra. Nå er det sagt, av både Bjørn og statsråden, at det ikke er noe i veien for å ta et jafs av det til våren, sier Jens Thori Kogstad.

Tone Rubach i Troms er enig med Gimming i at en må forholde seg til Stortinget, men mener det ikke kommer klart nok fram at det er jordbrukets interesser som er Bondelagets fremste oppgave.

– Det er ingen næringer som er så politisk regulert som landbruket. Men vår jobb som tillitsvalgt og faglag er til enhver tid å fremme årsmøtets vedtak. Det som står fremst nå, er økt inntekt. Utfordringa er å balansere jordbrukets behov opp mot den kjensgjerning at vi er en politisk regulert næring, sier Rubach.

– Det må vi til enhver tid forholde oss til. Det betyr ikke at politikerne skal diktere våre behov, men at vi har en stor jobb med å utnytte det politisk handlingsrom for å oppnå det vi trenger. For å klare å levere på bestillingen om matproduksjon i hele landet. Det er den politiske virkeligheten, sier hun videre.

Forbereder aksjoner

Både Gjems og Kogstad sier de er klare til å aksjonere til våren, dersom jordbruksoppgjøret skulle ende i brudd.

– Jeg sitter i aksjonsutvalget i NB, og i januar starter arbeidet med å planlegge hvordan vi skal aksjonere om det blir brudd, sier Gjems.

– Det er grunn til å gjøre det klart, at vi ikke hviler på at det er ny regjering. Vi pusser på aksjonsberedskap, og det er stor frustrasjon. Det er mange som er veldig fortvila, det er mange som lurer på hva de gjør med kunstgjødsel. Skal de vente med å kjøpe, eller blir den enda dyrere til våren? Veksthusnæringa er helt i knestående, sier Kogstad.

For defensiv

Noen av fylkeslederne har også behov for å si at kommunikasjonen fra Bondelaget sentralt ble for defensiv.

– Det er en litt defensiv holdning, når vi har en regjering som har sagt seg villig til å satse på landbruket. Etterslepet er så stort, at det skal noe til at du oversignaliserer. Jeg har uttalt tidligere, da Lars Petter satt som leder, at jeg savner en litt tøffere holdning. Jeg mener Bondelaget bør ha en tøffere holdning, for å vise behovet til næringa, sier Kongshaug.

– Jeg ble litt paff, for jeg føler det kom litt lite frem at vi i Bondelaget også skal ha en vanlig prosess, der innspill fra grasrota spiller en vesentlig rolle. Vedtak fra årsmøtet om inntektsløft betyr noe, sier Marit Epletveit.

Saken de reagerer på har tittelen: Gimming: Begge faglag må ta ansvar, med referanse til at til Stortingets vedtatte politikk.

– Jeg er enig med Bjørn i at begge faglaga må ta ansvar, men vi skal være offensive. Det er en forventning der ute, og skal bonden overleve, må vi ha resultater. I utgangspunktet er gapet med dagens tall stort, at det er ikke noe problem med å begynne å tette med dagens tall, sier Epletveit.

Annonse

– Det er det vi som fylkesledere vil presisere, er at vi er på offensiven. Vi står ikke med hua i hånda, vi står for et kraftig inntektsløft. Det vi vedtar i 2022 slår ikke inn før i 2023. Da kan vi ikke begynne forsiktig og smått, vi skal være ambisiøse og offensive, sier Rubach.

Reaksjoner

Saken er blitt delt på nett, og det har vært mye reaksjoner på Facebook. Det har fylkeslederne fått med seg, i tillegg til direkte henvendelser.

– Det vekker store reaksjoner. Når det gjelder en intensjon bak som er grei, en forklaring på tekniske ting rundt jordbruksoppgjøret. Men alt fokus i kommunikasjon fra oss må gå på å løfte bondens inntekt i tråd med målsetningen om å komme på nivå med andre grupper innen fire år. Det er klart det er en del forutsetninger som må på plass. Vi har et inntektsutvalg, og formelle ting må på plass. Men statsråden har vært tydelig på at jobben kan begynne i vår, sier Elisabeth Gjems.

– Det sier jo også Gimming i intervjuet?

– Jo, men vi må være tydelig på å utnytte handlingsrommet. Regjeringa er tydelige i sine lovnader, og sier at de skal prioriterer jordbruk og matproduksjon. Det må være helt tydelig nå at vi må ha rammer rundt matproduksjon som gjør at vi kan nå et mål om femti prosent sjølforsyning. Slik det er nå slukkes lysa i fjøs etter fjøs, det er en utvikling som har gått feil vei i forferdelig mange år. Den må snus, og det vil kreve betydelige midler når både kostnader skal dekkes og bonden skal ha en anstendig inntekt, svarer hun.

– Det er veldig touchy stemning nå, det skal ikke mye til før folk hisser seg opp. Slik jeg leser Bjørn er vi ikke uenige, jeg tror for eksempel at han også er helt klar på at mye av inntektsgapet skal tas til våren. Men det er noe med etterlatt inntrykk, sier Kogstad.

Må begynne til våren

Det samtlige av fylkeslederne er opptatt av, er at arbeidet med å løfte bondens inntekt må skikkelig i gang allerede til våren.

– Hvis du bruker talla fra tidligere, og ser på en produksjonene. Se på sau eller ammeku, som har en årsinntekt på ca 160 000, og en timeinntekt på 89 kroner. Det er langt etter gjennomsnittet i samfunnet ellers. Jeg vil ikke tallfeste hva det skal være, det er så stor kostnadsvekst. Så skal vi i neste omgang ha oppgang i lønn. Når du ser kostnadsveksten, med strøm og gjødsel, blir det store tall allerede der, sier Kongshaug.

– Vi har vedtatt i årsmøtet at vi skal tette inntektsgapet innen fire år. Det har årsmøtet i Bondelaget bestemt, det er viktig at vi holder oss til den planen. Det er det vi ikke vet. Sandra Borch har sagt at det ikke er noe i veien for et veldig godt jordbruksoppgjør til våren, selv om tallgrunnlaget ikke er på plass, sier Knut Erik Ulltveit.

Gimming: Ambisjoner til våren

Bondebladet har latt Bjørn Gimming lese saken, for å svare ut det fylkeslederne etterspør.

– Først vil jeg si at jeg og disse fylkeslederne er veldig på linje om hva vi skal oppnå i jordbruksoppgjøret til våren. Vi har veldig store ambisjoner der, for å begynne å tette inntektsgapet, sier Gimming.

Han mener at han ikke er defensiv, og at det han sier i artikkelen heller ikke bør leses slik.

– Tvert imot peker jeg på at vi har en ambisiøs regjering og et ambisiøst utgangspunkt. Det skal vi oppnå i årene som kommer. Så er det sånn at når vi skal inn i årets jordbruksforhandlinger er jeg opptatt av at vi skal stå samlet. Da er vi best rusta til å oppnå resultater for bonden, sier han.

Stortingsflertall

– Vi utformer jo et krav ut fra hva situasjonen er i næringa, vi har en stor innspillsrunde, og det er et avgjørende innspill. Samtidig må vi vite hva slags politikk vi skal presse på, kunnskapen om hva slags kort motparten har på hånda er avgjørende for å få mest mulig ut av det, sier bondelagslederen.

Torsdag 3. desember var finansdebatten på Stortinget. Der mener Gimming det skjedde et vedtak som gir jordbruket bedre kort på hånda til våren.

– Etter at artikkelen ble skrevet har Stortinget vedtatt at bonden skal ha inntekt som andre. Det er en veldig viktig seier, og ble vedtatt i finansdebatten på torsdag. Det betyr at det er flertall på Stortinget, og det legger ambisjonsnivået for våren, sier han.