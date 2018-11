Fullpakket Agroteknikk

Traktorsalget er uten tvil et viktig måleparameter for den generelle investeringslysten i landbruket. Maskinbransjen har fryktet at årets tørkesommer ville resultere i svakt salg av traktorer og redskaper, men så langt er antakelsene gjort til skamme.

Traktorstatistikken for november viser at det at markedet så langt i år ligger 77 registreringer, eller 3,1 prosent, høyere enn det gjorde til samme tid i 2017.

Sjef for Eikmaskin, Trond Kjempekjenn, forteller til Bondebladet at han ikke er bekymret for noen investeringsstopp etter tørkesommeren.

– Mange bønder henter inntekter flere steder. Vi hadde en fantastisk bra vinter i fjor, og det er høy aktivitet i entreprenørbransjen. Vi må også huske på at det i noen områder i Norge tross alt har gått veldig bra, med eksempelvis god grasproduksjon i Midt- og Nord-Norge.

Større og viktigere messe

Som styreleder i Traktor og landbruksmaskinimportørenes Forening (TLIF) har Kjempekjenn også det øverste ansvaret for hele apparatet rundt Agroteknikk.

Etter to tilbakelagte messedager er han godt fornøyd med både besøkstall og den dugnaden som er lagt ned av maskinbransjen.

– Maskineriet har blitt mer velsmurt og messen har denne gangen 30 flere utstillere og 2000 flere kvadratmeter enn forrige runde i 2015. Vi forventer ikke flere besøkende, men basert på oppmøte torsdag og fredag regner vi med at det ender på det samme.

– Hva er dine forventninger til messa?

– Vi lever av å selge maskiner og det er der vi har fokus disse dagene. Siden messa kun arrangeres hvert tredje år er også Agroteknikk en fin arena til å feire både landbruket og maskinbransjen i Norge, og skape litt stolthet rundt det vi driver med, sier Kjempekjenn.

Lang horisont

Også hos Felleskjøpet ringer det jevnlig i bjella, som markerer at en ny kjøpekontrakt er undertegnet.

– Etter halvgått messe er vi halvveis til salgsmålet, forteller produktsjef for John Deere traktorer Tore Glærum når Bondebladet møter han. Han anerkjenner at de fleste messesalg som regel har en litt lengre horisont enn selve messedagene, men slik er det for de fleste i bransjen.

– Det er klart det er litt ekstra stas å tegne kjøpekontrakten på messa, sier Glærum.

Annonse

Felleskjøpet har viet ekstra fokus på presisjonslandbruk og teknisk sjef Helge Malum forteller til Bondebladet at deres prioritet er å bygge kompetansen hos kunden.

– Det holder ikke å bare selge antenner og sensorer for å få effekt av presisjonsteknologi. Vi har lansert nye kursplaner gjennom FK Skolen og "Min Gård" der formålet er å samle kunnskapen som trengs for å utnytte potensialet i teknologien, slik at bonden får utbytte av investeringen gjennom en bedre plantevekst. Det handler om å høste de lavest hengene fruktene, fastslår Malum.

Tørken påvirker innkjøpene

Mangel på grovfôr har gitt behov for nye foringsstrategier, og følgelig har dette også gitt en merkbart økt interesse for fullforvogner. Det bekrefter blant annet Norwegian Agro og HCP.

Torleif Bjørnstad Hos Norwegian Agro sier pågangen etter blandevogner nå er ekstra stor og at folk har det travelt med å få tak i vogner. -Når det kommer til jordarbeiding ser vi også større etterspørsel etter skålharver, fortsetter Bjørnstad.

– Spesielt på Østlandet har mange sett behovet for enklere jordarbeiding denne høsten og etterspør harver med sloddeplanker som effektivt lager et godt såbedd.

– HCP ringen er helt i startgropa med fullforvogner, men vi opplever at det er stor interesse her inne, og at folk er her for å handle, forteller HCP-sjef Lars Wear.

– Vi i maskinbransjen har vært redd for hvilke ringvirkninger tørkesommeren skulle ha for maskinsalget, men for det norske markedet har den mer eller mindre ikke hatt noe effekt. Traktorsalget er stabilt. Antall registreringer vil nok gå noe ned i desember fordi det ble levert ekstra mange traktorer mot slutten av 2017 på grunn av nye avgasskrav, men det vil være små forskjeller, sier Wear. Han tror salget av grasutstyr vil gå ned ca. 10 prosent, men hevder det er relatvivt normale tall.

-Sitasjonen er relativt lik både i Sverige og i Finland, men i Danmark ser vi at salget av både traktorer og redskaper har gått kraftig ned. Wear mener vi skal være glade for at vi har den vinteren vi har i Norge og at den gir positive ringvirkninger for bøndene.

Ikke overraskende opplever de som lever av å selge vanningsanlegget også jevnt sig av besøk på messa. Daglig leder i Brødrene Freberg, Øyvind Olsen, har tro på et godt vintersalg selv om han synes det ble i overkant tørt denne sommeren.

– Det er klart det er moro når man selger masse utstyr, men det er ikke noen god følelse når det er så stort behov for hjelp at man ikke får hjulpet alle som trenger det, sier Olsen.

– Det som er mest interessant nå, er at også bønder som er tilknyttet store fellesanlegg begynner å røre på seg. Mange av disse anleggene har kanskje bare et par-tre aktive grønnsaksbønder og mange passive kornbønder. Etter denne sommeren, har nok mange kornprodusenter desperat ønsket seg vanning og dermed fått en mer velvillig innstilling til å betale for oppgradering av anlegg, sier Olsen.

Comeback for avlesservogna

Det er lett å la seg blende av all den store redskapen på Agroteknikk, men det er ikke nødvendigvis bare nytt og stort som fenger publikum. Eksempler på det motsatte er Serigstad som stiller ut fabrikknye, tradisjonelle slaghøstere og Underhaug som nå planlegger et comeback for avlesservogner med 3,7 meter lang lastekasse, lik de som så dagens lys for 40 år siden.

– Når Serigstad fortsatt leverer et hundretalls nye slaghøstere i året er det rimelig å tro at det også er behov for nybygde avlesservogner, forteller daglig leder Ben Henrik Underhaug i Underhaug AS.

Målet på Agroteknikk er å hanke inn 15 bestillinger. Greier de det vil selskapet starte opp igjen produksjonen av vognene. Underhaug vet godt at volummarkedet aldri kommer tilbake, men forteller at en liten produksjon vil kunne tilfredsstille de som sverger til den berømte vogna.