Frykter volumras

Eksakt hvor store ekstrakostnader bærprodusentene hittil er påført, har ingen eksakte tall på i dag. Det som er sikkert, er at mange produsenter vil få produksjonen redusert betydelig.

I Buskerud meldes det om at bærprodusenter jevnt over vil ligge på 50–80 prosent av normalproduksjon.

Problematisk innhøsting

Sentralt kulturansvarlige produsenter (SKP) i Gartnerhallen som Bondebladet har snakket med, bekrefter bildet.

SKP-ene er – sammen med markedsansvarlig i Gartnerhallens administrasjon – ansvarlige for prissetting, markedsarbeid og informasjonsformidling innenfor deres kultur.

– Hva innhøstingen angår, skal jeg klare å gjennomføre sesongen. Men jeg får nok en reduksjon i det totalvolumet jeg klarer å høste. Jeg har lagt meg på 75 prosent av hva jeg i utgangspunktet hadde planlagt. Blir det varmt framover, vil det bli et ras i volum. Blir det kaldere enn normalt, kan vi derimot få høstet mer, forteller jordbærprodusent og SKP for jordbær, Tom Christensen, til Bondebladet.

Arbeidsstyrken hos jordbærprodusentene ligger nå jevnt over på 70 prosent av normalen, og noen produsenter ligger også langt under dette nivået, opplyser han.

Ekstrakostnadene for disse produsentene, er blant annet knyttet til tidagerskarantenen for de utenlandske arbeiderne som er kommet inn, økte lønnskostnader og lavere kapasitet i arbeidet.

– Med de restriksjonene vi har, vil vi automatisk få en lavere kapasitet ved å dele opp i mindre grupper på jordet. Det er utopisk å tro noe annet, sier Christensen.

Flere vurderer «hvileår»

Timingen er maks uheldig for produsentene. Gartnerhallens produsenter startet innhøstingen av jordbær sist uke.

Situasjonen vil også merkes godt ute i butikk: «Det er så små volumer at vi må vente til sankthans før det blir jordbær til alle», skriver Gartnerhallen på sine hjemmesider.

Omar Vangsnes er SKP for bringebærprodusentene i Gartnerhallen. Han påpeker at næringa er helt nødt til å forholde seg til smittevernveilederen for å hindre smittespredning eller -utbrudd, men at det vil bli ekstrakostnader uansett hvordan man vrir og vender på det.

– Vårt fremste ønske er å få tydeligere avklaringer fra myndighetene. En del produsenter er veldig usikre på om de i det hele tatt klarer å gjennomføre sesongen, og vurderer å ta et «hvileår» i produksjonen. Dette er tilbakemeldinger vi får fra bringebærbønder langs hele området, fra Frosta og sørover, forteller Vangsnes.

For hans egen del, regner han med en 40 prosents reduksjon i produksjonen av konsumbær denne sesongen. Han har etter hvert fått tak i folk, men påpeker at det var utfordrende en periode.

Omar Vangsnes har utelukkende arbeidskraft fra utlandet, og da hovedsakelig fra Polen.