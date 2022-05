Frykter mange skogbranner i sommer

Antall registrerte skog- og gressbranner nærmer seg allerede 700. I det forrige rekordåret 2018 ble det registrert drøyt 2000 skog- og gressbranner her i landet. Deretter fulgte tre år med nedgang i antall branner.

Nå jobbes det aktivt for å forebygge en reprise på 2018.

– Vi er inne i perioden med bålforbud og har oppfordret skogeierne til å henge opp plakater som informerer om dette. Vi har også laget eget materiell beregnet på synlig plassering ved innfallsporter til skog og mark, for å minne om faren ved bruk av alle former for åpen ild, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand i en pressemelding.

Selskapet forsikrer mer enn 42 000 skogeiendommer, og de er sterkt engasjert i forebyggende innsats.

Ni av ti skogbranner starter på grunn av menneskelig aktivitet, og friluftsfolket er en viktig målgruppe i arbeidet for økt aktsomhet ved ferdsel i skog og mark.

– Et godt råd er ellers å laste ned 113-appen, som er en effektiv tjeneste også for varsling av skogbrann. Den gjør det mulig å se hvor du ringer fra, slik at feilkildene ved en muntlig stedsangivelse bortfaller, sier Flugstad.

Også skogsdrift kan innebære betydelig risiko for antennelse av brann når det er tørt, så forebyggende innsats og bevisstgjøring innenfor berørte bransjer har høy prioritet.

– Her er ambisjonen en nullvisjon, og entreprenørene gjør en stor og viktig jobb for å bidra til dette. I år er også de nasjonale retningslinjene for skogsdrift, markberedning, avvirking og ungskogpleie oppdatert, og de kan lastes ned fra våre hjemmesider, sier Skogbrand-direktøren.