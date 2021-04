Franske vinbønder frykter frosten

Deler av Frankrike har vært rammet av unormalt kaldt vær og frostnetter den siste uken, noe som kan føre til store ødeleggelser for årets vinhøst.

– De brekker som glass fordi det ikke er noe vann i dem, sier Dominique Guinard, vinbonde i Graves-området nær Bordeaux, mens han gransker vinstokkene sine.

– De er helt uttørket. Det er ikke noe liv i dem, sier han.

Ifølge flere vineksperter er frostskadene trolig de verste siden 1990-tallet.

I Rhônedalen sier Phillipe Pellaton, leder for den lokale foreningen for vinprodusenter, at årets avling trolig blir den dårligste på 40 år. Han anslår et tap på mellom 80 og 90 prosent sammenlignet med et normalår. I Burgund-distriktet sier flere vinprodusenter at minst 50 prosent av årets avling er ødelagt.

I desperasjon og fortvilelse har mange vinbønder tent bål rundt vinstokkene i et forsøk på å holde frosten unna druene. Det har igjen ført til at det ligger et lag av smog over store områder, deriblant storbyen Lyon der myndighetene har sendt ut varsel om forurensing.

Den franske regjeringen er i ferd med å utarbeide krisepakker for å hjelpe de hardt rammede bøndene.