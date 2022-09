Fortsatt radioaktivitet i norsk natur

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fullført et forskningsprosjekt av viltvoksende planter i Rondane og Dovrefjell. Der ble det gjort funn av radioaktivitet fra Tsjernobyl-ulykken i 1986, selv om nivåene holder seg på et stabilt nivå.

Les også: Radioaktivt cesium i villrein økte kraftig i 2018

– Som før er det store variasjoner i mengde radioaktiv cesium mellom arter, områder og år, men nivåene har som forventet avtatt siden målingens start tidlig på 90-tallet, sier forskningssjef Signe Nybø i NINA.

For først gang vil det også bli tatt prøver fra rein på Svalbard, som skal sammenlignes med nivåene i villrein på fastlandet.

Instituttet overvåker nivået av radioaktiv cesium i planter ved ni lokaliteter i fjellområder spredt rundt i landet etter oppdrag fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.