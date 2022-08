Forsvarer Reglone-bruk i Danmark

Den danske Miljøstyrelsen har fått kraftig kritikk fra Danmarks Naturfredningsforening for sin beslutning om å tillate bruk av Reglone som vekstavslutter, blant annet i poteter til lagring og til frøproduksjon i spinat og purreløk. Dispensasjonen gjelder fra 22. juni til 19. oktober 2022, skriver norsklandbruk.no.

Det er tredje året på rad at Miljøstyrelsen har gitt dispensasjon til å bruke Reglone, til tross for at EU-forbudet mot bruk av dikvat, som er virkestoffet i Reglone.

Styrelsen forsvarer dispensasjonen med at EU sin risikovurdering ble gjort på en vesentlig høyere dosering enn den danske myndigheter har gitt lov til å bruke.

Til Danmarks Radio skriver de at dispensasjon kan gis når det foreligger fare som truer en avling, der faren ikke kan bekjempes på annen måte. De begrunner dispensasjonen med at det ikke er risiko for helse eller miljø, ei heller for forurensing av grunnvannet.