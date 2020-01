Forsvarer offentliggjøring av lisensjegere

Miljødirektoratet ga på nyåret pressen innsyn i personer som har søkt om å få delta i lisensjakta på ulv i vinter. Listene er siden blitt publisert i flere aviser, deriblant Smaalenenes Avis. Jegernes interesseforbund, NJFF, frykter offentliggjøringen skal føre til både våpentyveri og økt hets mot dem som står på lista.

Jegere som er med i årets lisensjakt, hvor det ble gitt grønt lys for felling i Letjennareviret, har alt opplevd hets og sjikane. Lederen for jaktlaget i Letjennareviret, Arne Sveen, har fått mange meldinger på sms og Facebook etter jaktstart.

– 95 prosent er folk som er fornøyd med jobben vi gjør, også får vi melding fra noen som er uenige i jakta. I tillegg er det noen som totalt mangler folkeskikk. Det går på trusler og trakassering av meg og familiemedlemmer, sier Sveen til Nationen.

Saken ble tidligere i januar gjenstand for et skriftlig spørsmål fra Sps Ole André Myhrvold til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Mener statsråden det var en rett avgjørelse av Miljødirektoratet å tillate offentliggjøringen av personer som har søkt om å få delta på lisensjakt på ulv, og hvis ja: ser eventuelt statsråden noen betenkeligheter med slik offentliggjøring? Og hvilken vekt har forvaltningen lagt på offentlighetslovens paragraf 24? spør Myhrvold.

Sist uke kom svaret fra Elvestuen. Der forsvarer han Miljødirektoratets offentliggjøring fullt ut. Direktoratet ga pressen informasjon om både jegernes navn, kjønn, adresse, hvilken rovviltregion jegerne tilhører, og såkalt personstatuskode. Årsaken var at ikke noe av dette, slik direktoratet og departementet anser det, er å anse som «personlige forhold».

– Når det gjelder offentleglova paragraf 24 tredje ledd, var Miljødirektoratets vurdering blant annet at det alltid vil være en viss fare for at registrerte jegere kan bli utsatt for kriminelle handlinger, som for eksempel trusler, men at denne faren ikke var på et slikt nivå at det kunne nektes innsyn med hjemmel i paragraf 24 tredje ledd, skriver Elvestuen i sitt svar.

Han påpeker videre at han «har respekt for at jegere kan oppfatte offentliggjøringen som belastende», men at retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp.