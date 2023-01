Forskere vil lage smittesporing for antibiotikaresistens

Det er estimert at 1,27 millioner mennesker døde i 2019 som et resultat av antibiotikaresistente bakterier. 4,95 milllioner dødsfall kan knyttes indirekte til antibiotikaresistens, ifølge en artikkel i tidsskriftet The Lancet.

Antibiotikaresistens er bakteriers evne til å motstå effekten av antibiotika. Stadig flere bakterier er i ferd med å bli motstandsdyktige, resistente, mot de antibiotika vi har til disposisjon.

I mørket uten lommelykt

Andrew Muhire, som jobber i digitaliseringsavdelingen ved Helsedepartementet i Rwanda, har arbeidet med Sune Müller ved Universitetet i Oslo, skriver forskning.no.

Muhire forteller at et av problemene er at de ikke vet hvor stort problemet med antibiotikaresistens er i Rwanda eller andre u-land.

Derfor håper de arbeidet de legger ned nå, vil bidra til informasjon om hvor utbredt antibiotikaresistensen er og hva slags bakterier som er resistente og hvilke antibiotika de er resistente mot.

– Det er som å gå i mørket uten lommelykt. Informasjonen vi samler er som en lommelykt, og det er det vi trenger for å ta en beslutning om vi skal gå videre, sier Muhire.

Rwanda som foregangsland

Helsedepartementet i Rwanda har satt seg fore å være et foregangsland for å ta i bruk smittesporingssystem for å få oversikt over antibiotikaresistens.

Systemet er basert på DHIS2 – et system for helseinformasjon som opprinnelig ble utviklet i 1994 av Jørn Braa. Smittesporing av antibiotikaresistens var en videreutvikling, som ble utviklet i India.

– Det ble dessverre ikke tatt i bruk der av politiske årsaker, forklarer Müller.

Sri Lanka utviklet smittesporingssystem

Siden 2012 har helsemyndighetene i Rwanda samarbeidet med HISP-senteret.

HISP-senteret ved UiO samarbeider med mer enn 73 land. De ser ofte at lavinntektsland tar i bruk DHIS2 og utvikler produkter som siden tas i bruk av de industrialiserte landene.

Under Covid-19-pandemien utviklet Sri Lanka et smittesporingssystem som senere ble brukt i flere land.

– DHIS2 er hovedkilden til data for helseplanlegging og ressurstildeling i Rwanda, forklarer Muhire.

Systemet har bidratt til en bedring av helseindikatorene i Rwanda. Helseindikatorer kan være dødelighet, sykelighet eller risikofaktorer, forklarer Andrew Muhire.

