Fornybar energi kan forsyne hele verden innen 2050

Forskerne har gått gjennom hundrevis av studier om fornybare energisystemer som er publisert siden 1970-årene for å få overblikk over mulighetene for å legge om i ulike deler av verden, skriver forskning.no.

De tekniske løsningene er på plass overalt og omleggingen er lønnsom, konkluderer de i en vitenskapelig artikkel som nettopp er publisert i tidsskriftet IEEE Access.

Energien skal først og fremst komme fra sol og vind, men også fra vannkraft, biomasse, jord og hav. Det er ingen tekniske eller økonomiske hindringer, ifølge gjennomgangen av 700 vitenskapelige studier.

– Når man diskuterer fornybar energi, spør folk: «Men hva med når vinden ikke blåser, eller solen ikke skinner?» Studien vår forholder seg til de scenarioene og kommer fram til at det fortsatt er mulig å legge om energisektoren, sier en av forfatterne, Poul Alberg Østergaard, som er professor i energiomlegging ved Aalborg universitet i Danmark.

– Det er selvfølgelig ikke slik at «one size fits all». Ulike land har ulike muligheter og behov. I Nord-Europa inngår for eksempel fjernvarme i omleggingen. Men det er ikke relevant andre steder. Det kan det være at man trenger fjernkjøling. Men overalt er det realistisk å få all energien fra fornybare kilder i løpet av en overskuelig årrekke, sier professoren.

Fornybar energi har blitt så god butikk at det er på høy tid å stanse alle nye investeringer i fossil energi, lyder forskernes oppfordring til politikere og andre beslutningstakere.

