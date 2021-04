Fornøyde med resultatet i AT Skog

På tross av et spesielt år er AT Skog godt fornøyd med årsresultatet for 2020. I fjor ble det omsatt 1,4 millioner kubikk tømmer. Driftsresultatet ble 0,9 millioner kroner, EBITDA 4,7 millioner kroner og resultat før skatt 41,2 millioner kroner. Resultat før skatt er 9,3 millioner kroner bedre enn i 2019, skriver selskapet.

Finansgevinst på salg av aksjene i Moelven Industrier ASA og verdiøkning på kortsiktige plasseringer, er hovedårsakene til et godt finansresultat. Det er utbetalt 14,5 millioner kroner i forbindelse med medlemmenes samhandel med AT Skog, der mesteparten av dette er stordriftstillegg.

– Det har vært et spesielt år med en rekke utfordringer, men vi er godt fornøyd med at vi fikk et positivt driftsresultat. Utbytte fra datterselskapene blir mer og mer viktig, og bidrar til at AT Skog har god lønnsomhet i 2020, sier adm.dir. Anders R. Øynes.