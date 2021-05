Foreslår opptrappingsplan

Marie Sneve Martinussen er nestleder i Rødt.

– Jeg har full forståelse for at bøndene ikke vil forhandle når tilbudet på bordet er så elendig som det regjeringa la fram. Nå blir det opp til Stortinget å sikre at måla i landbrukspolitikken følges opp med en pott som gir rom for dem. For de politiske måla er man enige om. Det er tilbudet som er for dårlig, sier hun.

– Rødt mener at kravet fra bondeorganisasjonene er godt, og at så viktig som landbrukspolitikken er, burde det være rom for å oppfylle alle de kravene, sier Sneve Martinussen.

Ekstra investeringspakke til bygging av løsdriftsfjøs støtter hun. Det er dessuten et godt krisetiltak for korona, framhever politikeren.

Annonse

– Når det gjelder hovedkravet på 2,1 milliarder, ga regjeringa skattegaver til børsen på 2,6 milliarder kroner bare i 2020. Det var kutt i formuesskatten til aksjonærer. Det er mildt sagt viktigere å ha mat å spise, enn at de rike blir rikere. Så dette handler om prioriteringer. Pengene finnes hvis man har vilje til å følge opp måla i landbrukspolitikken, sier hun.

Rødt vil komme med et forslag til Stortinget.

– Når jordbruksoppgjøret kommer til behandling i Stortinget, kommer vi til å stille forslag om at utøverne i landbruket skal sikres et inntektsnivå og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Det betyr i praksis at man skal ta igjen tapet, gjerne med en konkret, forpliktende opptrappingsplan. Vi vil foreslå en god landbrukspolitikk i kroner og øre, ikke bare i gode mål, sier Sneve Martinussen.

Regjeringa har imidlertid flertall på Stortinget sammen med Frp.

– Det er en politisk realitet. For Rødt handler det om å vise at det er mulig med et retningsskifte i landbrukspolitikken. Jeg syns det er interessant hva opposisjonen foreslår, sier Marie Sneve Martinussen.