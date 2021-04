Folkefinansiering for klimatiltak i landbruket

Bedrifter og privatpersoner kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer klimavennlig. For å lykkes må både bønder og mulige givere bli kjent med folkefinansiering, og stole på at det fungerer i praksis, skriver Ruralis som nettopp har sluppet en rapport om prosjektet Coolcrowd.

Tanken bak folkefinansiering av klimatiltak i landbruket, er at forbrukerne skal kunne kompensere for eget forbruk av fossilt brennstoff. Å kjøpe klimakvoter når du flyr, er ett eksempel på å gi et bidrag for å redusere utslipp av drivhusgasser, skriver Ruralis.

– Minuset med å kjøpe klimakvoter er at du sjelden får oppleve de positive effektene av bidraget, fordi investeringen oftest blir brukt i en annen del av verden. Med lokal folkefinansiering ser du hva pengene faktisk går til, og kan få et personlig forhold til det aktuelle tiltaket, sier Ruralis-forsker og prosjektleder Pia Piroschka Otte.

I samarbeid med partnere fra reiselivet, landbruket og finanssektoren, har prosjektet utviklet et konsept som gjør det mulig å investere i lokale tiltak for å redusere utslipp i landbruket når du kjøper varer og tjenester.

– Slike investeringer vil ha økonomiske og miljømessige fordeler for lokalsamfunnene, samtidig som de bidrar til å løse klimautfordringene. Det er viktig å presisere at folkefinansiering verken skal erstatte eller konkurrere med eksisterende støtteordninger, men være et tilbud som kommer i tillegg, forklarer Otte.