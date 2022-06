Følg direktesendingen fra bondetinget

Årsmøtet i Norges Bondelag er kjent som Bondetinget og samler bondelagets tillitsvalgte fra hele landet, i tillegg til representanter fra andre selskaper i landbruket. Etter to års digital gjennomføring er det igjen klart for et fysisk årsmøte på Lillehammer 15 og 16. juni. Programmet onsdag starter med at Bjørn Gimming holder leders tale klokka 09:10, etterfulgt av en generaldebatt som fortsetter ut dagen.

Torsdagen starter med innlegg fra landbruks- og matminister Sandra Borch klokka 08:30, før generaldebatten fortsetter frem til klokka 10. Deretter er det blant annet opptrappingsplan for jordbruket, fremtidas marked og innkomne saker som står på programmet, før valget skal gjennomføres klokka 15.

Hele programmet fra årsmøtet kan følges i sendingen under.