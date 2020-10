Se opptak av Bondetinget her

Korona-situasjonen har ført til at også årsmøtet i Norges Bondelag må holdes digitalt. Årsmøtet samler tillitsvalgte fra hele landet, og Norges Bondelag opplyser at mange vil sitte samlet på fylkeskontorene landet rundt. Et opptak av onsdagens møte kan du følge i videoen over.

I år skal det vedtas nytt næringspolitisk program fram til 2024. Det blir grunnlaget for Bondelagets politikk framover, de neste jordbruksforhandlingene og hva organisasjonen vil legge vekt på til neste års Stortingsvalg. Sentrale stikkord er økt norskandel, økt planteproduksjon, opprettholde arbeidsdelinga i jordbruket og landbruk over hele landet.

I tillegg til faste poster som leders tale og generaldebatt står blant annet hilsener fra Statsminister Erna Solberg og Landbruks- og matminister Olaug Bollestad på planen.