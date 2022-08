Flest røde traktorer i stille juli

Statistikken for feriemåneden juli er her og viser at Massey Ferguson fikk skilter på 40 nye traktorer. Det er 11 flere enn hva merket klarte samme måned i fjor. Av disse 40 var det hele 19 av modellen 5S.145.

John Deere har et lite forsprang på Valtra når man ser året under ett, skriver traktor.no.

Det ble satt skilter på 147 nye traktorer i juli, som er 108 færre enn i juni. Likevel er året så langt under ett bedre enn fjoråret, med 1615 leverte traktorer så langt, som er 109 flere enn i fjor.

Valtra leverte 36 traktorer i juni, og har dermed levert 124 traktorer flere i år, enn i 2021. Det er imponerende, og snart skal de også levere de første Q-seriene til kunder i Norge. Valtra N175 var nok en gang merkets mest solgte modell, med 13 eksemplarer

John Deere leverte 23 traktorer i juli, og holder dermed førsteplassen for året, med 24,1 prosent markedsandel totalt. Totalt er det levert 389 John Deere til nå i år. 6120M er mest leverte modell i juni, med åtte eksemplarer.

Fendt havner som vanlig på en fjerdeplass, denne gangen med 16 registreringer. Hittil i år er det levert 180 nye Fendt i Norge. Av julileveransene var sju stykker 724 Vario.

Claas leverte åtte traktorer i juli, mot sju samme måned i fjor. Det holder til en femteplass for året.