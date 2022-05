Flere farer i frukthagen

I Norge er det kjent 74 utendørslevende arter av barkbiller, men vi har trolig mer enn 80 arter. I Sverige er det kjent 92 barkbillearter.

Svart frukttreborer (Anisandrus dispar) er den mest kjente av barkbillene som kan angripe frukttrær hos oss. De fleste fruktdyrkerne er oppmerksom på denne, men det er også oppdaget andre arter som kan utgjøre et problem, skriver Nibio.

– Et økende antall barkbillearter kan angripe norske frukttrær, forteller rådgiver Torstein Kvamme ved Nibio.

Sammen med Åke Lindelöw ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) publiserte han nylig en oversikt over barkbiller som kan angripe frukttrær i Norge.

– Antallet registrerte barkbillearter i Norge øker etter hvert som vi lærer faunaen bedre å kjenne, forteller Kvamme. Nye, innførte arter er funnet i de senere årene og flere arter er forventet å komme til Norge med innførsel av varer og annen menneskelig aktivitet. De pågående klimaendringene kan forsterke det hele.

Alle norske arter lever i trær eller busker med veddannelse i stammer og greiner. Noen arter kan angripe og drepe friske trær. De fleste lever vanligvis i svekkete eller nylig døde trær.

Enkelte arter kan overføre sykdommer, for eksempel almesyke.

– I verste fall kan vi få inn sterkt skadelige arter som også kan ha med seg nye sykdommer. Dette er dårlige nyheter for norske fruktdyrkere.

– Heldigvis er det slik at trær med god vekst og helsetilstand angripes i mindre grad enn svekkete og stressete trær. De fleste barkbillene som angriper frukttrær overvintrer som larver eller voksne biller i vertstreet. Ved å samle inn og destruere angrepet materiale før vinteren er over, kan man redusere faren for nye angrep og økning av populasjonene i frukthager, sier Torstein Kvamme.

Les også: Pollinerende insekter forsvinner i et faretruende tempo

Les også: Omfattende angrep av barkbiller bekymrer forskere

Les også: Landbruksdirektoratet oppfordrer til å ta ut skadet skog