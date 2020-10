Flere bønder er kontaktet om kjøp og slakt av sauer

Etter at Bondebladet i forrige uke skrev om saken fra Sogn og Fjordane tingrett, der en mann med utenlandsk opprinnelse var tiltalt for å ha avlivet to værer ved å skjære over strupen på dem, har temaet vært heftig diskutert i flere facebookgrupper for bønder.

I facebookgruppa Sauefolk skriver flere sauebønder at de har fått spørsmål om å selge livdyr til privatpersoner.

– Vil slakte på sin egen måte

Carina Fiære har gård ikke langt fra Grimstad. Hun får stadig spørsmål om å selge livdyr

– Det er våre nye utenlandske venner som stikker innom og spør om de kan få kjøpe sau. Når jeg svarer at de er velkommen til å kjøpe ferdig slaktede dyr fra Jens Eide, sier de at de vil slakte på sin egen måte. De sier også at de ikke får de delene på dyret som de ønsker, blant annet innvoller og føtter, forteller Fiære.

– Jeg har opplevd at folk har stoppet utenfor gården og spurt om å få kjøpe livdyr. De har ikke sagt hva de skal med dyra, sier Randi Stokke-Lerheim i Gjemnes på Nordmøre.

Hun forteller at gården deres ligger nær hovedveien, og at de noen ganger har hatt mistanke om at dyr som har forsvunnet, er stjålet.

– Vi har ingen beviser, men vi passer litt på, sier Stokke-Lerheim.

Bonderomantisk

Også Vigdis Eckhardt i Ås har flere ganger fått forespørsler om å selge livdyr.

– Jeg har fått spørsmål både fra muslimer og nordmenn. Mange norske familiefedre har bonderomantiske ideer om å slakte sitt eget lam foran barna. Jeg har vært veldig tydelig på at vi ikke selger livdyr til privatpersoner som skal slakte selv, sier Eckhardt.

Julianne Vatnbakk i Mostadmarka i Trøndelag har også fått henvendelse om å selge livdyr til privatpersoner.

– Han som kontaktet meg var ikke en nordmann. Han sa ikke direkte hva han ville gjøre med dyra, men jeg skjønte det, sier Vatnbakk.

I debatten om saken fra Sogn og Fjordane tingrett på facebooksiden Sauefolk skriver Vatnbakk: “De som har solgt dyrene til vedkommende burde også få straff. Personen er mer ansvarlig for dette enn han som kjøpte.”

– Kjenner til dyreholdet

Mannen som sto tiltalt i Sogn og Fjordane tingrett hadde kjøpt seks værer av en bonde i Kongsvinger.

Bondebladet har spurt Ingrid Elisabeth Bjerke Matson, som er leder for avdeling Glomdal og Østerdal i Mattilsynet, om hvordan de har reagert overfor den aktuelle bonden i Kongsvinger.

– Vi kjenner til dyreholdet, sier Bjerke Matson.

– Har dere politianmeldt forholdet?

– Det kan jeg ikke si noe om.

– Burde ikke denne bonden forstått at mannen som kjøpte værene trolig ville avlive dem på en inhuman måte?

– Jeg vil vise til paragraf 6, 2. ledd i Dyrevelferdsloven. Den sier at dyreholder ikke skal overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyra forsvarlig.

– Har dere informasjon om at flere bønder har blitt kontaktet av folk om å få kjøpe sau eller storfe?

– Nei, vi har ikke fått noen tilbakemelding fra andre bønder om dette, svarer Ingrid Elisabeth Bjerke Matson.