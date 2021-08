FK Agris halvårsresultat preges av erstatningssaken mot Infor

Det skriver FK Agri i en pressemelding. Økningen kommer i stor grad fra detaljhandel som har hatt betydelig vekst de siste 18 månedene.

Bedret drift med god kostnadskontroll i alle forretningsområdene over tid bidrar til at det underliggende driftsresultatet, før avsetning knyttet til erstatningssaken, øker fra 536 millioner kroner første halvår 2020 til 620 millioner kroner første halvår 2021. Driftsresultat inkludert avsetning til erstatningssaken ender på 414 millioner kroner, skriver selskapet.

– Solid halvåreresultat

– Etter et sterkt første kvartal har vi tatt med oss farten inn i høysesongen fra april til juni. Vi ser fremgang i de fleste forretningsområdene våre og konsernet driftes godt. Felleskjøpet leverer et solid resultat i første halvår 2021, sier Svenn Ivar Fure, konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige har et resultat før skatt som er 84,7 millioner kroner høyere i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.

John Deere selger godt

Totalmarkedet for traktor i Norge gikk betydelig tilbake i 2020. I løpet av første halvår 2021 har salget økt noe, og Felleskjøpet har lyktes godt i markedet med en omsetningsøkning på om lag 15 prosent sammenlignet med fjoråret.

John Deere har toppet registreringsstatistikkene flere av månedene, og bruktsenter, leasing, utleie av maskiner og avtalen med Sampo gir også effekter i markedet.

Landbruksdivisjonen er volummessig stabil sett mot fjoråret, og resultatet er også på linje med fjoråret. Økningen i internasjonale priser har ikke påvirket konsernets marginer hverken negativt eller positivt. Den nordiske satsningen innen frø, jord og tilbehørsprodukter i hagemarkedet gjennom Nelson Garden fortsetter sin positive utvikling og har en omsetningsvekst på 7 prosent første halvår, skriver FK Agri.

Tapte sak i lagmannsretten

Felleskjøpet fikk i 2018 medhold i tingretten i erstatningssaken mot Infor knyttet til leveranse av nytt ERP-system, og Infor ble dømt til å betale 288 millioner kroner i erstatning til Felleskjøpet.

I ankesaken, som ble behandlet av Eidsivating lagmannsrett våren 2021, fikk Infor medhold og Felleskjøpet ble dømt til å betale Infor erstatning med 84 millioner kroner, med tillegg av renter, og sakskostnader på om lag 50 millioner kroner. Det er gjort avsetning på totalt 206 millioner kroner i regnskapet i andre kvartal knyttet til dommen i lagmannsretten og verdivurderinger i den forbindelse.

– Vurderer ankemuligheter

Felleskjøpet er svært overrasket og skuffet over at lagmannsretten har kommet til et helt annet resultat i erstatningssaken mot Infor enn hva tingretten gjorde i 2018.

– Vi vurderer ankemuligheter, men avsetning for de totale kostnadene knyttet til i ankesaken i lagmannsretten regnskapsføres likevel i andre kvartal 2021. Dette påvirker resultatene våre betydelig i det som har vært et meget sterkt halvår resultatmessig for Felleskjøpet, sier Sveinn Ivar Fure.