FK Agri skal selge ost og smør fra Tine i butikkene

Siden i fjor vår har utvalgte Felleskjøpet-butikker solgt kvalitetsmat fra bonden. Pilotprosjektet har vært en suksess. Nå kommer det tredje store bondesamvirket inn i samarbeidet også.

Bondens mat i butikkene

– Dette er neste steg i satsingen på å bygge Felleskjøpet som en kanal hvor bonden også selger produktet sitt. Vi er allerede en ledende leverandør av driftsmidler, maskiner og redskap bonden trenger for å produsere maten. Nå får vi enda mer av bondens mat ut i bondens butikk, og husk at bondens butikk er for alle, sier Trond Fidje, nordisk konserndirektør for detaljhandel i FK Agri.

Denne uka var Fidje og samarbeidspartnere fra konsernledelsene i Tine og Nortura samlet hos Felleskjøpets avdeling på Kløfta utenfor Oslo. Dette er én av butikkene som nå skal utvide matsatsingen med ny ost- og smørdisk.

– Det er fantastisk hyggelig for Tine å utvide butikksamarbeidet med våre gode samvirkekollegaer i Felleskjøpet til også å inkludere kjerneprodukter som ost og smør. Dette er kortreist og tradisjonsrik mat fra den norske bonden, solgt i bondens butikk. Vi håper de nye produktene blir tatt godt imot av forbrukerne, og at samarbeidet vårt kan utvikles ytterligere i tiden fremover, sier Petter Torvund, direktør dagligvare og KBS i Tine.

Stort mangfold av ost og smør

I de nye Tine-diskene hos Felleskjøpet vil kundene finne et bredt utvalg med alt fra vellagrede oster, ferdigrevet pizzaost i store forpakninger, smør fra både Kviteseid og Setesdal, og selvsagt brunoster fra Misvær, Innherred og Heidal, i tillegg til de mest kjente smakene.

Nortura har samarbeidet med FK om salg av mat i snart ett år. Selskapets undersøkelser viser at mattilbudet har slått veldig godt an i et bredt lag av kundemassen. Seks av ti kunder som handler mat fra kjølediskene er den vanlige forbrukeren. To av ti er bønder, og de siste to av ti er Fk Agris egne ansatte.

– Vi har opplevd et enormt engasjement fra våre eiere rundt dette siden lansering, og vi er utrolig fornøyde med at satsingen utvides. Prosjektet har vært en unik mulighet til å skape nye arenaer for bondens produkter. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef i Nortura.

Disse butikkene selger mat

Felleskjøpet har 97 egeneide butikker over hele landet. Fra 14. februar vil du finne både Nortura- og Tine-disk hos avdelingene på Kløfta, Hamar, Barkåker, Holstad, Eid, Trondheim og Bø i Telemark.

Avdelingen i Ålesund vil komme med når butikken gjenåpnes etter ombygging 21. april, og butikken på Fornebu fortsetter med Norturas sortiment

– Sju av ti kunder i våre butikker er forbrukere. Vår satsing på kvalitetsmat fra den norske bonden er ett bidrag i å få kvalitetsprodukter fra våre eiere som ikke er så lette å få tak i vanlige dagligvarebutikker ut til folk flest. Vi setter pris på å ha Tine og Nortura med på denne satsingen, og følg med – her kommer det mer etter hvert, sier Trond Fidje i FK Agri.