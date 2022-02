FK Agri og NLR har signert avtale om presisjonslandbruk

Felleskjøpet Agri og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har gjort en avtale om rådgiving i presisjonslandbruk til norske bønder.

– Vi har solgt mange avanserte traktorer og maskiner som man trenger kunnskaper og erfaringer for å få full nytte av. For å nå ut til flere bønder med vår opplæring, har vi gjort en avtale med NLR, sier Helge Malum, som er teknisk sjef på presisjonslandbruk i FK Agri.

– Å hjelpe bonden i gang med digital teknologi skal være like naturlig for oss som å bli med på å stille inn en plog. Det skal være lav terskel for å spørre oss uansett utstyr, sier Jogeir Agjeld, som er prosjektleder for maskinteknikk og presisjonslandbruk i NLR.

Rådgivere innenfor landbruksteknikk og plantefag fra NLR har vært på kurs for å lære mer om John Deere Operations Center og CropPlan fra DataVäxt, som er FKs systemer for presisjonslandbruk. De får også tilgang til FKs supportavdeling ved behov.

– Kurset var veldig nyttig. Vi tar jordprøver som er posisjonsbestemt med GPS. Prøvene viser for eksempel hvor det lønner seg å kalke mye og lite. Vi har kunnskap om å lage tildelingsfiler, og nå har vi øvd på hvordan disse enklest mulig overføres fra rådgiverens PC via mobilnettet med JDlink rett til traktoren til kalkentreprenøren, sier Truls Hansen, rådgiver i presisjonslandbruk ved NLR Stjørdal.