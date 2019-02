FK Agri med driftsresultat på 388 millioner

Fjorårets omsetning er opp fra 15,5 milliarder i 2017. Konsernets driftsresultat endte på 387,6 millioner kroner, med et resultat før skatt på 411,4 millioner kroner.

Tørken preger klart årssesultatet til FK Agri. Effektene av vekstsesongen forventes å prege konsernets økonomiske resultater også første halvår 2019, skriver FK Agri i en pressemelding.

– Samtidig som vi har kjempet for å opprettholde norsk matproduksjon har vi i et vanskelig år lykkes med å utvikle våre hovedområder mot landbruket. Vi øker våre markedsandeler både for driftsmidler, maskiner og utstyr i 2018. For første gang er det produsert over 1 million tonn kraftfôr, og vi har økt gjødselomsetningen til over 309 000 tonn. Økningene henger både sammen med tørken i flere deler av landet og markedsandelutviklingen, sier John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet.

John Deere på traktortoppen

Maskindivisjonen har en økning i omsetning på 8 prosent. John Deere er tilbake på traktortronen i Norge og det ble solgt 200 flere traktorer i løpet av 2018 enn i året før, noe som gir en markedsandel på 26,6 prosent, skriver FK Agri.

Felleskjøpet har gjennom 2018 tatt flere betydelige løft som følge av tørken, og slik sikret at mange bønder har kommet seg gjennom høsten og vinteren 2019.

Tunge tørketiltak

Tidenes største import av grovfôr til Norge og en halmgaranti til en samlet verdi på 170 millioner, er tiltak som har krevd mye.

– Kornvolumene mottatt ved våre anlegg er kraftig redusert grunnet tørken, og det har bidratt til å svekke de økonomiske resultatene for korn- og kraftfôrområdet vårt. Effektene av dette vil vi ha med oss også inn i 2019, sier John Arne Ulvan.

Hage skaper trafikk

Etableringen av hagesentre har tilført butikkdriften vår en viktig dimensjon. Med 80 prosent norske planter og høy troverdighet på jord, planter og dyrking har dette gitt en trafikkøkning på ti prosent i de butikkene hvor vi har etablert hagesentre, heter det i pressemeldingen.

– Retail har samlet en økning i kundestrøm på 3 prosent. Utviklingen i Cernova fortsetter. Både Norgesmøllene og Mesterbakeren løfter seg på grunn av effektiviseringer og god underliggende drift. Eierposten i Moelven bidrar også positivt i konsernregnskapet, sier Ulvan.