FK Agri investerer 50 mill i nytt verksted på Hamar

Felleskjøpets avdeling på Hamar er en av de største i landet. Verkstedet, som er et av de travleste i hele FK, skal nå utvides og moderniseres kraftig.

Hamar-regionen er et av områdene hvor vi har størst virksomhet med kornmottak og kraftfôrfabrikk på Stange, og en stor avdeling i Hamar. Nå utvides satsningen ytterligere med nytt verksted på 1500 kvadratmeter, skriver FK Agri.

– Vi har rett og slett kapasitetsproblemer på verkstedet vårt i Hamar. Det er det nest største verkstedet vårt målt i omsetning, og det til tross for at verkstedhallen er ganske liten. Dette skal vi nå gjøre noe med og vil det neste året investere over 50 millioner kroner i et helt nytt bygg. Dette kommer kundene til å merke, og ikke minst våre ansatte som får et topp moderne verksted hvor de kan skru John Deere og alle andre maskiner og redskaper, sier Frode Dahl, maskindirektør i FK Agri.

Større areal og moderne utstyr vil også bedre helse, miljø og sikkerhet for de ansatte. Dagens verksted vil gjøres om til maskinutstillingshall når det nye verkstedet står klart.