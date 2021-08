FK Agri: – Holder marginene nede på varer til bonden

Felleskjøpet Agri hadde 285,4 millioner i resultat etter skatt i første halvår. Det er litt bedre enn på samme tid i fjor. Den gang endte Felleskjøpet med å gi eierne 80 millioner kroner i etterbetaling. I tillegg kom 5,6 millioner til avkastning på individuell egenkapital og 14,4 til individuell egenkapital.

Svenn Ivar Fure er konsernsjef i Felleskjøpet Agri, og svarer slik på spørsmålet om hva resultatet betyr for eierne og om de kan vente seg etterbetaling.

– Jeg tror jeg vil si at resultatet etter skatt hittil i år er en million bedre enn på samme tidspunkt i fjor. Så vil det andre spørsmålet behandles som en del av årsavslunttning, sier Fure.

Innkjøpssamvirke

Prisene på flere innsatsmidler bonden er avhengig av har økt betydelig som følge av prisøkninger internasjonalt. I pressemeldingen Felleskjøpet selv sendte ut om resultatet står det at dette ikke har påvirket resultatet hverken positivt eller negativt.

– Hvordan er marginene deres på innsatsfaktorer til landbruket?

– Jeg vil ikke gå inn i marginene på de enkelte produktene, men jeg vil si at vi prøver å holde dem så lave som mulig. Vi er bondens selskap, og de har ikke blitt påvirket verken positivt eller negativt, sier Fure.

– Det har med at vi kjøper inn og selger videre, måten vi budsjetterer og priser på. Hvis det er knapphet eller prisøkning gjør ikke det at vi øker våre marginer. Det er ikke måten vi opererer på. Vi er et innkjøps og salgssamvirke. Vi tar ikke mer eller mindre av den grunn at vi lever ut til bonden, sier han videre.

Han sier Felleskjøpet er godt fornøyd med drifta i første halvår.

Annonse

– Det har vært krevende innenfor enkelte segmenter å få tak i varer. Det har vi klart på en god måte. Det at bonden eier FK Agri som er den største kunden i Norge for veldig mange internasjonale selskap har gjort oss interessante nok til å kunne få prioritet. Vår rolle er å sørge for at bonden kan få det han skal på den mest kostnadseffektive måten, sier han.

Har kapret kunder

Det gjelder kun på varer som er til jordbruket.

– I det mer forbrukerrelaterte og datterselskapene er det i stor grad drevet av omsetningsvekst. Våre butikker her er blitt veldig populære og vi ser de tiltrekker seg folk også nå når de fleste koronarestriksjoner er opphevet, sier Fure.

– Hvordan har pandemien påvirket resultatet?

–I fjor og i perioden i år hvor vi hadde åpne butikker når andre ikke hadde det ført til at flere folk har kommet inn og handlet med oss. På detaljhandel sida har det påvirket oss positivt. Andre deler av virksomheten har det vært nøytrale, sier Fure.

Tapte rettsak

Resultatet ville vært vesentlig bedre om Felleskjøpet ikke hadde tapt saken mot Infor i lagmannsretten. FK Agri hevet en avtale om levering av et ERP-system. Saken endte i tingretten, hvor FK Agri vant. Infor har nå vunnet en ankesak, og

Erstatningen Felleskjøpet er dømt til å betale er på 84 millioner kroner, med tillegg av renter, og sakskostnader på om lag 50 millioner kroner. Felleskjøpet har satt av 206 millioner kroner knyttet denne saken. Styret har enda ikke avgjort om de vil anke saken eller ikke.

Grunnen til at det er satt av mer penger enn de er dømt til å betale er renter på erstatningsbeløpet og kostnader påløpt for Felleskjøpet gjennom det tidligere ERP-prosjektet.