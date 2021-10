FK Agri gjenåpner salget av NPK-gjødsel

Felleskjøpet melder på sine egne nettsider at de igjen åpner for salg av NPK-gjødsel. Nitrogengjødsel, som har opplevde de største svingningene i pris, er fortsatt stengt for salg.

Den sterke prisveksten i et ustabilt internasjonalt gjødselmarked førte til at Felleskjøpet midlertidig stoppet alt salg av mineralgjødsel 12 oktober. Å selge varer med så stor usikkerhet knyttet til leveringssikkerhet og internasjonale priser var ikke forsvarlig.

Felleskjøpet skriver at de nå har fått nødvendige avklaringer vedrørende leveranser av NPK-gjødsel de nærmeste månedene, som er den typen norske bønder kjøper mest av. Selskapet skriver at bestillinger kan gjøres gjennom normale salgskanaler.

– Prisene vil justeres løpende etter utviklingen internasjonalt. Det kan bli aktuelt å stoppe salget av enkelte gjødseltyper på nytt dersom etterspørselen på kort sikt overstiger tilgjengelig vare. Vi gjør vårt ytterste for å balansere markedet med de volumene vi selger. sier Ragnar Dæhli som er markedssjef for plantekultur i Felleskjøpet Agri.

Han legger til at Felleskjøpet forbeholder seg retten til å avkorte gjødsel-bestillinger større enn 60 tonn.

Når det gjelder varelevering fram til nyttår vil Felleskjøpet konsentrere seg om å levere bestillinger som allerede har kommet inn. Disse varene leveres til de avtalte betingelsene den gang ordren ble registrert. De vil levere ut nye ordrer hvis kapasiteten er tilstrekkelig, men garanterer ikke leveranse/ fakturering før 31/12-21.