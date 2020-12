Fjøssystemer lanserer fondet «Bygdeliv»

– I 40 år har landbruket vært vårt levebrød og skapt mange arbeidsplasser over hele landet. Nå ønsker vi å gi noe tilbake. Derfor lanserer vi fondet «Bygdeliv», sier leder for Fjøssystemer Gruppen, Andrè Stenumgård, i en pressemelding.

Fondet skal dele ut midler til alle typer aktiviteter som fremmer positivitet i bygda.

– Det kan være innen kultur og idrett, men også andre aktiviteter som er basert på gode ideer, og som kan gi fremtidige arbeidsplasser på bygda. Folk i alle aldre kan søke fondet, sier Stenumgård.

I komiteen sitter det folk med bred erfaring fra både idrett og kultur. Fjøssystemer har fått med Bård Jørgen Iversen, musiker i DDE, Øystein Rudi, spelemann, driver av Rudi Gard og direktør i Gudbrandsdalsmusea, Erlings Jevne, tidligere skiløper og gardbruker og Juni Arnekleiv, skiskytter og gardsjente. I tillegg er Andrè Stenumgård juryens leder, skriver Fjøssystemer.

– Heldigvis finnes det folk, bedrifter og organisasjoner som står på for andre. Noen som gir så mye ekstra eller bidrar på en måte som kommer mange andre til gode. Disse folka krever ingenting tilbake. De tenker kanskje ikke over det selv engang, den verdien de gir til ei bygd, et idrettslag, til vanskeligstilte eller andre som setter umåtelig stor pris på deres bidrag. Vi oppfordrer alle til å nominere Årets bidragsyter, sier Andrè Stenumgård.

Søknadsfristen både for fondet og Årets bidragsyter er 1. mai 2021.

– Tips alle de som bør søke, sier Stenumgård.