Fikk inn rekordmange villsvinprøver

Det ble sendt inn prøver fra 294 villsvin til villsvinhelseovervåkning i 2021, en prosentvis økning på 45 prosent sammenlignet med året før, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Det ble påvist Salmonella i avføringsprøver fra 13 villsvin felt under jakt. Afrikansk og klassisk svinepest ble ikke påvist i prøver fra ett påtruffet dødt villsvin.

De 294 prøvene sendt til Veterinærinstituttet representerer om lag 80 prosent av de 365 felte villsvin som ble rapportert til Statistisk sentralbyrå (SSB) i jaktåret 2021/2022.

Godt grunnlag

– Det er svært gledelig at så mange jegere sender prøver fra felte villsvin, da det gir oss et godt grunnlag for helseovervåking, sier Carl Andreas Grøntvedt som er fagansvarlig for svinehelse og har ansvar for helseovervåking av villsvin ved Veterinærinstituttet.

Villsvinhelseovervåkning for 2018 ble initiert og gjennomført av Veterinærinstituttet, og fra 2019 reetablert som et løpende overvåkingsprogram i regi av Mattilsynet for å øke kunnskapen om forekomst av patogene mikroorganismer med betydning for dyre- og folkehelse, og for tidlig å kunne oppdage meldepliktige dyresykdommer hos en art på fremmarsj i Norge.

Det er utarbeidet en Handlingsplan mot villsvin for perioden 2020–2024 av Miljødirektoratet og Mattilsynet, der målsettingen er færrest mulig villsvin på minst mulig område.

Ikke påvist svinepest

– Ett påtruffet dødt villsvin ble sendt inn av Mattilsynet som en del av overvåkingen for afrikansk og klassisk svinepest, men disse virussykdommene ble ikke påvist. For tidlig oppdagelse av alvorlig sykdom på villsvin, er det svært viktig at jegere og andre som ferdes i naturen varsler Mattilsynet ved observasjon av døde, syke eller skadde villsvin, understreker Grøntvedt.

Flere undertyper av salmonella påvist

Det er påvist Salmonella spp. i avføringsprøve fra 13 villsvin felt under jakt av følgende undertyper: S. enterica subsp. diarizonae (7), S. Typhimurium (2), S. Duesseldorf (1), S. Hessarek (1), S. Newport (1) og S. enterica subsp. enterica (1).

Det ble ikke påvist antistoff for de alvorlig meldepliktige svinesykdommene Aujeszky’s disease (AD), smittsom gastroenteritt (TGE), porcint respiratorisk korona virus (PRCV), porcin epidemisk diaré (PED) eller influensa A (SI).

Dette er smittestoff som også er gjenstand for overvåking i overvåkings- og kontrollprogrammet for spesifikke virussykdommer hos tamsvin.