Fikk god hjelp i lamminga

Hans-Elling Angell og Gunn Roen i Meløy kommune forventer å ta imot over 1000 lam før måneden er over. Paret har heldigvis god hjelp i fjøset.

Til sammen har de 480 sau. For Gunn og Hans-Elling betyr dette lange dager, hvor arbeidsoppgavene står i kø.

Normalt ville paret leid inn arbeidskraft fra utlandet for å bistå under lammingen, men grunnet reiserestriksjoner som følge av COVID-19, var ikke dette mulig i år. Heldigvis har sauebøndene fått hjelp fra datteren Marte Angell og venninen hennes, Katharina Kristensen.

– Jentene har reddet hele lamminga. Uten dem ville det ikke vært mulig, sier Gunn.

Marte som til daglig jobber som sykepleier på Andøya, brukte en uke av ferien sin for å hjelpe foreldrene sine. Gunn trekker frem hvor viktig det er at hjelperne har kunnskap om det de driver med.

– Både Marte og Katharina er selvgående, og jeg trenger ikke passe på dem. Vi har hatt eksempler på hvor vi har leid inn arbeidskraft som ikke har taklet tempoet og oppgavene, og da blir det mer jobb for oss enn det var i utgangspunktet.

Annonse

Hans-Elling tok over gården allerede som 12-åring etter bestefaren. Siden den gang har gården blitt bygd ut i 2002 og 2014. Hvor lenge paret vil drifte videre, og hvem som skal ta over, er fremdeles uklart. Men ingen av barna deres ønsker å ta over.

På gården er det full aktivitet. Sauer som lammer, lam som trenger mat og tilsyn, samt jur som skal melkes for å unngå jurbetennelse.

– Vi er bønder for vi liker å drive med dyr, men arbeidsmengden vi legger ned og inntekten vi får igjen står ikke i stil, mener Gunn.

– Vi måtte bygge ut for henge med på utviklingen. Det ble sagt at man ikke kunne overprodusere sauekjøtt, men så begynte Norge å importere store mengder fra utlandet og prisen sank drastisk, sier Hans-Elling som mener det er verre å drive gård i dag enn for tjue år siden.