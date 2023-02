Fikk designpris for kornhus

Doga-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur. Reiulf Ramstad Arkitekter sikret seg oppdraget i konkurranse med danske og internasjonale arkitekter, skriver Doga.

– Takket være et svært grundig og samvittighetsfullt utført arkitekturprosjekt har Kornets hus blitt et viktig samlingspunkt og en formidlingsarena for økologisk landbruk i Danmark, til glede for både bønder og besøkende, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Doga.

Doga ser en rekke spennende trender, særlig blant mottakerne i arkitektursegmentet.

– Mange prosjekter har bærekraft, ombruk og oppsirkulering som helt sentrale kvaliteter, sier Hjemdal.

Kornets Hus ble bygget midt i kornåkeren. Danske Jørn Ussing Larsen brenner for korn. Han regnes som en økologisk og biodynamisk pioner, og har vært viktig for gjeninnføringen av gamle kornsorter som spelt og emmer.

Før de tegnet en eneste linje, bestemte de norske arkitektene seg for å reise til Hjørring for å møte bønder, bakere, lokale ildsjeler og fagfolk. Gjennom disse samtalene fikk de dyptpløyende innsikt i regionens karakter, landsbyer og mennesker.

Resultatet er et besøkssenter som forener norsk formspråk og dansk landsbygd. Bygningen er enkel i form og fleksibel i bruk, og arkitekturen låner fra både landskap, kultur og jordbruksarv.

I hver ende ruver to mursteinkledde lysbrønner, direkte inspirert av bakerens ovner. Innvendig er publikumsarealet sentrert rundt en ekte bakerovn. Lysbrønnene sørger for naturlig lys, mens de store vinduene på framsiden rammer inn de omkringliggende kornåkrene.