Fenalår fra Norge øker eksporten til Frankrike

– Utrolig spennende at et så tradisjonsrikt norsk produkt som fenalår nå får enda større innpass på det kresne franske markedet. At et langtidsmodnet lammelår fra Stranda nå gjør suksess i Frankrike, det er vi stolte av, sa landbruks- og matminister Sandra Borch da hun var til stede på signering av ny eksportavtale mellom Fenalår fra Norge/Grilstad og en fransk grossist i Lyon.

Det skriver Stiftelsen Norsk Mat i en pressemelding.

Avtalen ble signert på den store proffmessen Sihra som går parallelt med årets Bocuse dÒr- konkurranse i Lyon.

– Fenalår fra Norge, som er en av våre beskyttede betegnelser, har gjort en imponerende jobb med å arbeide systematisk med eksportmuligheter over mange år. Så har selvsagt pandemien satt arbeidet på vent noen år, men nå er det gledelig at det er full fart igjen, sa statsråd Borch under signeringen.

Eksporten har økt

Eksporten til Frankrike startet i 2015, og det ble da solgt beskjedne 82 kilo. I 2019 var dette økt til 710 kilo. Så kom to år med pandemipause, i 2022 var salget oppe i hele 1,2 tonn. Ambisjonene er å øke dette kraftig gjennom ny avtale.

Høykvalitetsvarer

Den nye avtalen ble skrevet under av to representanter fra Masse. En 4. generasjons familieeid bedrift, som har spesialisert seg på å selge høykvalitetsvarer i det franske markedet.

– Norsk matkultur har mye å være stolt av, og det er gledelig at her i gastronomiens sentrum, Lyon, så klarer vi å skape interesse og salg av noe så erkenorsk som fenalår. Jeg ønsker fenalår fra Norge og Grilstad-Tind lykke til, og gleder meg til å se resultatene av denne avtalen, sier Borch i pressemeldingen.

Avtalen er et forpliktende samarbeid i salg og markedsføring av TIND Premium spekeprodukter primært inn mot det franske HORECA markedet. Hovedproduktet vil være Fenalår fra Norge, TIND marinert Speket Lammelår. Avtalen som ble signert er mellom selskapet Massè, Lyon og Grilstad AS / TIND Stranda.

– Vi er svært glade for denne avtalen, og håper den vil øke salget betraktelig i det franske markedet. De siste årene har vi doblet eksporten, franske forbrukere vil virkelig ha norsk fenalår. For oss har det vært avgjørende at vi først fikk en beskyttet geografisk betegnelse (BGB) i Norge og så fikk denne godkjent som en Indication géographique protégée (IGP) i Frankrike. Dette merket dokumenterer sammenhengene mellom kvalitet og opprinnelse, og det er avgjørende for å lykkes i et kresent fransk marked, sier Svein Andreassen fra Tind og Per Berg fra Fenalår fra Norge.

Beskyttet betegnelse

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer at tradisjonsrik norsk mat og drikke får den beskyttelse og anerkjennelse den fortjener. Merkeordningen er en offentlig merkeordning under Landbruks- og matdepartementet. Stiftelsen Norsk Mat administrerer merkeordningen mens Mattilsynet fatter vedtak.