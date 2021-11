Fem på Agroteknikk

- I løpet av torsdagen har 7398 mennesker besøkt messen, forteller Trond Andersen, som er prosjektleder for Agroteknikk-messen på Norges Varemesse på Lillestrøm. Til sammenlikning var sist gang messen ble arrangert 6143 besøkende på denne dagen. Andersen håper 25.000 mennesker vil ha besøkt messen når den avsluttes søndag ettermiddag.

Marius Øksnes, avløser

Bonden Marius jobber for hjemme i Austrheim utenfor Bergen, har tatt han med på Agroteknikk.

– Jeg er her mest for å se på hva som finnes av utstyr, og hva jeg kommer til å trenge i framtida, sier han.

Marius er oppvokst og bor på en gård han har planer om å ta over.

– Nå driver vi med sau, men jeg vurderer å starte med ammekyr eller melk. Det jeg har lagt mest merke til så langt her på messa er alle de store maskinene. Og så følger jeg ekstra med på ulike løsninger av fôringsautomater, sier han.

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister

Da finansministeren fikk invitasjon til Agroteknikk, var han ikke vanskelig å be.

– Jeg hadde veldig lyst til å dra, jeg er jo veldig interessert i landbruk. Og så ble jeg bedt om å ha en liten hilsen på scenen, hvor jeg snakket om hvor viktig matproduksjonen er for landets beredskap og sikkerhet, sier Vedum.

Han fikk også tid til å gå rundt og kikke på messa.

– Nå var ikke jeg her for å investere, men det der med interesse for traktorer tror jeg må være en arvelig feil. Får jeg reklame om traktor og utstyr sitter jeg alltid og blar og blar og drømmer meg bort, ler han.

Men det hyggeligste med å være på Agroteknikk er å møte folk.

– Jeg kjenner jo mange i næringa, så det er trivelig å møte kjentfolk. Og man må jo benytte seg av muligheten, finansminister er man bare for en kort periode mens landbruk er en del av hele livet. Jeg håper barna en dag overtar gården, sier Vedum.

Sigbjørn Kirkeeide, selger i Fjøssystemer

Til daglig holder Sigbjørn Kirkeeide til på Vestlandet, og synes det er fint å komme til Lillestrøm for å møte potensielle, fremtidige kunder.

– Dette er et av de viktigste utstillingsvinduene vi har. Her får vi vist fram en del av produktene våre, og etablert kontakt med dem som vurderer å bygge fjøs. Å gjøre en så stor investering er ikke noe man gjør på impuls, og vi vil gjerne ta del i planleggingen fra start for å hjelpe til med å finne de gode løsningene, sier han.

De første folkene kom innom standen allerede før klokken 9 torsdag morgen.

– Det har vært nokså bra med folk. Det er trivelig å stå her på standen, man kommer i kontakt med veldig mange hyggelige bønder, sier Sigbjørn.

Ambjørg Uverud, student

I høst startet Ambjørg første året på husdyrvitenskap på NMBU på Ås. Interesse for landbruk har hun hatt lenge, og er grunnen til at hun tok turen til Agroteknikk.

– Jeg skal etter hvert ta over en gård i øvre Telemark, og drive med ammeku. Derfor er det greit å holde seg litt oppdatert på hva som finnes av utstyr, sier hun.

Ambjørg er på messa sammen med et par studievenninner, og sammen har de trålet seg gjennom alle de store hallene.

– Høydepunktet mitt er helt klart standen til Felleskjøpet. Jeg er ihuga John Deere fan, og der var mange flotte, nye traktorer. Og ikke minst masse John Deere stasj i butikken deres, sier hun.

Arve Berg, kårkall

Da sønnen til Arve spurte om han ville være med på Agroteknikk, var han ikke sein om å takke ja. I dag er det sønnen som driver gården på Bøverbru i Toten, hvor de har formeringsbesetning av gris i tillegg til korn. Arve starta som bonde i 1963.

– Maskinene de stiller ut her er voldsomt store, det er lite jeg synes er aktuelt for oss som driver en normal gård. Men det går jo også an å få tak i mindre, smiler han.

82-åringen ser at teknologien har fått et solid fotfeste i næringen som var nesten helt manuell da han startet opp. Mye kan styres gjennom apper på mobilen.

– Jeg er imponert over utviklingen, men det er vanskelig for en gammel mann å ta det i bruk. Jeg blir nok litt parkert.

Etter et langt liv som bonde og tillitsverv i landbruket er det mange kjentfolk å se på messa.

– Det er veldig trivelig å kunne slå av en prat med folk man ikke møter så ofte, sier Arve Berg.