Fem arbeidsskadedødsfall i jordbruk i 2021

Også i 2021 ser vi at det er de fire næringene, Bygge- og anleggsvirksomhet (9), Transport og lagring (7), Industri (6) og Jordbruk (5), som historisk sett peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall som topper statistikken, skriver Arbeidstilsynet.

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene både med tanke på antall ulykker og antall som omkommer på jobb. Ni arbeidsskadedødsfall er registrert i næringa i 2021, som er på samme nivå som årene før.

For tiårsperioden 2011–2020 har det i snitt omkommet åtte arbeidstakere per år i denne næringa, og antallet holder seg dermed stabilt.

– Til tross for at antall arbeidsskadedødsfall samlet har gått ned de siste ti årene, ser vi ikke denne utviklingen i bygge- og anleggsvirksomhet, der antallet har holdt seg stabilt siste ti år. Tatt i betraktning at store deler av næringa jobber godt og systematisk med forebygging av alvorlige ulykker, er det altfor mange som omkommer på jobb. Det er viktig at det jobbes systematisk med forebygging på alle nivå i næringen for å unngå disse ulykkene, sier Trude Vollheim.

Fem arbeidstakere omkom i jordbruksnæringa i 2021, fordelt på fire ulykker. Dette er på samme nivå som vi har sett de siste årene, med seks omkomne i 2020 og fire i 2019.

To av ulykkene var klemulykker, én var fallulykke og i én ulykke omkom to personer som følge av et antatt okseangrep. Alle de fem omkomne i næringa var norske arbeidstakere.

Det var syv arbeidsskadedødsfall i den landbaserte transportnæringa i 2021. Dette er samme antall som i 2020, og to flere enn i 2019. Seks av de syv ulykkene var trafikkulykker, mens én arbeidstaker omkom som følge av å bli klemt under et kjøretøy. Tre av de syv omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

I industrinæringa omkom seks arbeidstakere i 2021, som er det høyeste antallet siden 2017, hvor også seks arbeidstakere omkom. Til sammenligning omkom to og tre arbeidstakere i næringa i henholdsvis 2020 og 2019.