Felleskjøpet vurderer salg av Stavanger havnesilo

Felleskjøpet vil de kommende 5-7 årene investere opp mot 450 millioner i anlegg og infrastruktur knyttet til kornproduksjon, skriver FK i en pressemelding.

Stavanger havnesilo er tidligere brukt som beredskapslager for korn, og denne virksomheten ble lagt dit med tanke på innskiping fra internasjonale kornselgere.

I dag ville aldri et slikt anlegg blitt plassert utenfor de store kornområdene. Det er i dag ikke politisk vilje til beredskapslagring av korn i statlig regi, og siste politiske initiativ i saken er i løpet av 2019 lagt død, skriver FK.

– Felleskjøpet sa den gangen vi kjøpte Stavanger havnesilo at vi ville legge til rette for beredskapslagring av korn. Selv om det ikke er politisk vilje til beredskapslagring i dag, tror vi at slik lagring er en viktig forsikring et land bør og skal prioritere. Dersom havnesiloen i Stavanger blir omregulert og solgt, vil vi bygge opp stor nok kapasitet ved våre øvrige anlegg til å kunne levere tilbud på beredskapslagring, dersom det blir aktuelt i fremtiden, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri SA.

Store investeringer i sentrale kornområder

For å trygge produksjonen for fremtiden vil FK Agri investere nær en halv milliard i ny infrastruktur de neste årene.

– Disse investeringene vil i hovedsak gå til bedre kapasitet i de sentrale kornområdene i Trøndelag og Østlandet, sier Skuterud.

En mer forutsigbar styring av kornstrømmen vil gi mer effektiv transport og håndtering av råvarer til kraftfôr- og matmelindustrien, skriver FK.

Ikke avgjørende for beredskapslagring

I tillegg til de varslede investeringene blir en alternativ utnyttelse av Stavanger havnesilo, som Felleskjøpet har eid siden 2014, nå vurdert.

Havnesiloen har de senere årene vært en viktig brikke i håndteringen av norske kornråvarer, men ligger utenfor de sentrale kornområdene.

– Vi vil på ingen måte bygge ned kapasiteten til å håndtere norsk korn i fremtiden. Et premiss for et eventuelt salg av Stavanger havnesilo er at tilsvarende kapasitet for logistikk og lagring bygges opp ved våre øvrige anlegg nær kornområdene. Slik vil vi skape større verdier for bonden med mer moderne og effektive anlegg for de neste 30 årene. Mindre transport vil også ha en positiv miljøeffekt, presiserer Skuterud.

Som markedsregulator og landets største kornkjøper håndterer FK Agri årlig rundt 750 000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner.

Dagens anleggsstruktur knyttet til norske kornressurser trenger vesentlig oppgradering for å møte fremtidige krav til sporbarhet, kortreiste råvarer og nisjeprodukter, skriver FK.