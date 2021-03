Felleskjøpet vil selge mat fra Nortura

Norturas og Felleskjøpets eiere, den norske bonden, har lenge ønsket å selge sine kvalitetsprodukter gjennom Felleskjøpets landsdekkende butikker. Fra 25. mars blir dette en realitet når utvalgte matvarer fra Norturas restaurant-sortiment blir å finne i Felleskjøpets butikker på Holstad, Kløfta, Hamar og Barkåker. Fornebu-butikken vil også få dette vareutvalget når butikken åpner våren 2021.

– Vi håper og tror at dette er starten på en ny varekategori i våre butikker. Vi er bondens selskap og driver bondens butikk. Da faller det naturlig at vi også kan tilby noen av kvalitetsproduktene våre kunder selv produserer. Vi starter i det små med noen utvalgte varer og forhåpentligvis kan vi utvide tilbudet på sikt, sier Trond Fidje som er nordisk direktør for detaljhandel i Felleskjøpet Agri.

Vil følge sesongene

Matvarene som selges hos Felleskjøpet er råvarer som normalt bare selges til hotell- og restaurant-markedet, og i tillegg vil man finne turmat og langtidsholdbare basisvarer. Utvalget vil følge sesongene med for eksempel grillmat i sommerhalvåret.

– Ideen bak pilotprosjektet er å løfte frem den gode maten slik at vi gjør gode norske råvarer mer tilgjengelig. Den norske bonden produserer mat av høy kvalitet. Nå kan både bonden og øvrige kunder hos Felleskjøpet handle mat rett fra bonden, sier Petter Brinchmann, konserndirektør for Proff og industri.

Bærekraftig og lokalprodusert mat er etterspurt hos forbrukerne og det produseres mye kvalitetsmat i Norge. Salg av bondens egne matprodukter kan gi nye muligheter både for produsentene og kundene.

– Vår langsiktige visjon er å kunne utvide konseptet vi nå tester, til å bli en fast del av vårt sortiment i mange av våre butikker. Vår nærhet til bonden og lokale tilstedeværelse rundt omkring i hele Norge gir oss et godt utgangspunkt for å kunne skape bondens eget marked med lokal mat i våre butikker, sier Fidje.

Voksende interesse

Felleskjøpet har 104 butikker over hele landet. Felleskjøpets butikk på Fornebu er en av butikkene hvor pilotprosjektet kjøres. Denne butikken åpner i nye lokaler våren 2021 og vil bli en konseptbutikk tilpasset mer urbane kunder.

Annonse

– Det er voksende interesse for kvalitetsråvarer og her har vi en unik mulighet til å skape nye arenaer for bondens produkter. Vi håper også at mange urbane matkjennere vil like dette tilbudet, sier Brinchmann.

7 av 10 mener det er viktigere nå enn før å støtte norsk landbruk, norsk matproduksjon og selvforsyning, ifølge en kartlegging fra Nofima i 2020.

Maten selges i store forpakninger og man vil finne en rekke kvalitetsprodukter som ikke selges i dagligvaremarkedet.

Tronfjell velhengt spekeskinke, som ble kåret til Norgesmester i 2020, er en av Norturas absolutte topp-produkter til proffmarkedet. Skinken er produsert på Tynset, lagret i 24 måneder og er skåret i tynne skiver.

Livèchekylling og turmat

Pilotbutikkene vil også selge stykningsdeler av Livèchekylling fra tre gårder i Østfold. Dette er kylling fôret med lokalt fôr tilsatt urten løpestikke, og kvalitet av høy klasse. Hamburgere og pølser produsert spesielt for det profesjonelle matmarkedet vil også være å finne i hyllene hos Felleskjøpet.

Øvrig sortiment vil være Gilde Karbonader, langtidsholdbare produkter som Chili con carne og Brun lapskaus, samt den nye Turmat-serien til Gilde.

Les også: Nortura skal produsere turmat på Otta