Felleskjøpet: Lønner seg å kjøpe gjødsel nå

I den inneværende salgsperioden på NPK-gjødsel, har Felleskjøpet Agri satt kampanjefrist på å bestille den 24. februar. Etter dette vil prisen stige med rundt 15 kroner per tonn i uka fram til midten av mai.

– Prisene på NPK-gjødsel er dermed forutsigbare, og det er lønnsomt å kjøpe nå, sier Ragnar Dæhli, forretningsområdesjef for plantekultur i Felleskjøpet Agri.

Anbefaler å bestille i god tid

For nitrogengjødsel forhandles det priser månedlig. Det betyr at prisene på N- og NS-gjødsel normalt endres hver måned, prisene gikk ned fra januar til februar.

– Grunnlaget for prising i norsk marked er markedsprisen i Vest-Europa, og vekslingsforholdet mellom euro og norske kroner. Fram mot våronna kan prisene på N og NS-gjødsel enten fortsette nedover, flate ut eller snu opp igjen, sier han.

Når det gjelder valg av kjøpetidspunkt, anbefaler Dæhli å legge inn ordren tidlige nok til at gjødsla leveres i god tid før den skal brukes.

– Vi er opptatt av å utnytte logistikk-kapasiteten vår best mulig for å holde prisene nede. Fortsatt er det mye gjødsel som skal produseres, skipes til våre terminaler, pakkes, skipes vestover og nordover og leveres til sluttbruker med bil, sier Dæhli.

Vanskelig å gi klare råd

Svein Lysestøl er rådgiver på grovfôr i Norsk Landbruksrådgivning Agder, og har tidligere gitt bøndene klare råd om når de bør kjøpe inn gjødsel.

– Vanligvis har prisen på gjødsel vært lavest i juli og august, men nå har vi ikke lenger normale sykluser. Det er usikkert hva prisen til sommeren og høsten blir, sier han.

I fjor vinter tredoblet nitrogenprisen seg, før den sank mot sommeren og deretter økte utover høsten. Denne sesongen ser Lysestøl for seg at det kun blir mindre prisjusteringer, men selv små justeringer blir betydelig når det kjøpes mye gjødsel.

– Det er et sårbart marked, som påvirkes av tilgang og pris på gass og den globale matvareprisen. Sistnevnte har gått ned, det samme har gassprisen. Det er grunnen til at prisen på gjødsel har gått ned etter jul. Den ligger nå omtrent på samme nivå som i august i fjor, sier rådgiveren.

Risikovurdering

I fjor høst var anbefalingen å kjøpe inn vårbehovet av mineralgjødsel.

– Bonden bør gjøre en risikovurdering på hva de trenger og hva de kan betale. Spesielt for dem som handler inn gjødsel for flere hundre tusen kroner er det mye å gamble på. Vi så i høst at mange valgte å se det litt an, sier Lysestøl.

Men det er ikke alltid opplagt hvor lenge man bør sitte på gjerdet og vente.

– Når prisen synker, kan det være en trend eller et engangstilfelle før den stiger igjen. Fasiten har vi ikke før etterpå, sier han.

Gjødselplan

Tidligere var det valg av kjøpstidspunkt som gjorde at man sparte aller mest på gjødselkostnadene. Nå har gjødselplanleggingen blitt vel så viktig.

– Når gjødsla har blitt såpass dyr som den er nå, er det viktig å bruke den fornuftig. Man bør se på potensialet for avling, og ikke overdrive gjødsling på områder som ikke gir så mye. Det er lønnsomt å bruke så mye husdyrgjødsel som mulig, sier Lysestøl.

Gjødselplanen er et viktig verktøy for å holde kontroll på kostnadene.

– Vi opplever nå en veldig bevissthet hos bøndene på kostnadene på grovfôret. Om man bare bruker mineralgjødsel, kan gjødselkostnadene komme opp i 13–1400 kroner per dekar. Tidligere sto gjødselkostnadene i stil med produksjonstilskuddet, det gjør det ikke nødvendigvis nå lenger, sier han.

Flere faktorer

Likevel kan det fortsatt være økonomisk å drive med god avling, til tross for at det krever en del gjødsling.

– Bruker man mye gjødsel, er det ekstra viktig at de andre tingene er på plass slik at plantene får utnyttet gjødsla best mulig. Flere og flere gjør tiltak med kalking, i tillegg er det viktig å følge opp med blant annet ugrasbekjempelse og fornying av eng, sier Lysestøl.

Det er mange avveininger som må gjøres når gjødselplanen settes opp, og hvor mye gjødsel man skal kjøpe inn.

– Skal man redusere gjødselmengden, bør det gjøres der det smerter minst. Men viktigst av alt er at man setter opp en realistisk plan som lar seg gjennomføre både praktisk og økonomisk, avslutter rådgiveren.