FK Agri legger ned kraftfôrproduksjonen i Florø

Nedgang i melkeproduksjonen og overproduksjon i enkelte deler av landbruket påvirker behovet for og bruken av kraftfôr.

Fabrikkene på Vestnes og Vaksdal har kapasitet til å ta over volumene som i dag produseres i Florø, skriver FK Agri.

Selskapet har vurdert hele sin fabrikk- og produksjonsstruktur for å tilpasse seg markedet.

– Når behovet for kraftfôr minsker som følge av endringer i totalmarkedet må vi justere egen drift for å sikre lønnsomhet for eierne (bonden). Vi har en to-fabrikk-struktur for konvensjonelt kraftfôr både i Trøndelag og på Østlandet, og får nå samme situasjon på Vestlandet når produksjonen flyttes fra Florø. Endringene vi nå gjør vil ikke påvirke Vestlandsbonden som vil få sine leveranser som normalt, enten fra Vestnes i nord eller Vaksdal som dekker de sørlige delene av regionen, sier Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri.

Det er i dag tre fabrikker som leverer kraftfôr til bønder på Vestlandet. Fabrikken i Florø er den minste av de tre, og produserer rundt 40 000 tonn kraftfôr årlig.

Produksjonen i Florø vil fortsette i seks måneder mens omleggingen planlegges. Det er forventet at all produksjon fra Florø vil være flyttet rundt 1. august 2020. Fabrikken i Florø har 11 faste ansatte som blir berørt når stillingene ved fabrikken faller bort.