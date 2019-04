FK Agri blir storaksjonær i Dyrekassen.no

– Med Felleskjøpet på laget er ambisjonen både å ta en nummer-en-posisjon i Norge digitalt og å forberede Dyrekassen.no på en større utenlandssatsing, sier daglig leder og medgründer av Dyrekassen.no, Roger Holthe Olsen.

Dyrekassen.no er blant Norges raskest voksende og største dyrebutikker på nett. Selskapet har opplevd sterk vekst hvert eneste driftsår siden oppstarten i 2015, skriver Dyrekassen.no i en pressemelding.

Bak selskapet står gründerne Øyvind Eriksen, Erik Høsteland Åland og Roger Holthe Olsen.

Aksjeutkjøp og emisjon

Investeringen fra Felleskjøpet gjøres delvis som aksjeutkjøp og delvis som en emisjon.

– Vi har fulgt Dyrekassen.no og teamet bak selskapet tett det siste året og har stor tro på både konseptet og menneskene som jobber der. Den sterke veksten kombinert med dyktige mennesker i alle posisjoner, gjør oss sterke i troen på at Dyrekassen.no er klare for både enda kraftigere vekst og etterhvert også internasjonalisering. Investeringen er strategisk viktig for oss for å bygge vår posisjon ytterligere innenfor digital handel i Norden, sier Petter Hagfors, sjef for forretningsutvikling Retail Norden i Felleskjøpet Agri.

Krever økt samarbeid

Store endringer i retail krever økt samarbeid og sterke norske aktører, mener Roger Holthe Olsen.

– Der Dyrekassen.no er sterk på digitalt salg og digitale kundereiser, er Felleskjøpet blant de beste i Norden både på fysisk handel og produksjon og salg av egne merkevarer innen kjæledyrsegmentet. I stedet for å sitte på hver vår tue og tenke at vi må løse alt på egenhånd, tenker vi i stedet at vi sammen blir vesentlig sterkere og mer konkurransedyktig, sier Holthe Olsen.

– Slik vi ser det har vi to valg. Vi kan sitte stille og se på at retailkonkurransen fra utlandet stadig tar større markedsandeler i Norge. Eller vi kan gå offensivt til verks for å møte konkurransen med ambisiøse og innovative norske og nordiske satsinger. Som for de utenlandske gigantene blir store volum i alle ledd, samt betydelig investeringsvilje kritisk for å lykkes, sier lederen av Dyrekassen.no.

Holthe Olsen mener kombinasjonen av Dyrekassen.no og Felleskjøpet Agri gir den nødvendige tyngden til å bygge et norsk og nordisk retailselskap som kan ta markedsandeler.