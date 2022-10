Felde: Inntektsutvalet kjem ikkje med svara

Inntektsutvalet meiner det prinsipielt ikkje er mogleg å samanlikna inntekta til bonden med inntekta til lønnsmottakar, sjølv om utvalet har eit forslag til modell.

Det er tungt økonomisk for mange bønder no, særleg for dei unge som nyleg har gått inn i næringa og gjort store investeringar, meiner Anders Felde.

– Rapporten svarer ikkje på viktige spørsmål for bondens økonomi, berre at det må løysast i oppgjeret. Mange får hovudinntekta si frå andre ting enn jordbruket, dei driv altså ikkje med matproduksjon for å tene pengar, dei han andre motiv. Det at ein tek vekk mange av dei bruka som tener minst, er problematisk, og fører til at ein legg eit ytterlegare «effektivitetskrav» på næringa, seier Felde.

Kapital og arbeid må skiljast

Utvalet argumenterer sterkt for at ein ikkje kan skilje avkastning til arbeid og avkastning til kapital. Bondelaget har årsmøtevedtak på at kapital og arbeid må skiljast, minner Felde om.

– Eg kan vere delvis einig i at ein skal sjå på skattbar inntekt, men vi må investere i fjøs, jord og anna, utan å få avkastning på kapitalen som vi har. Vi har altså lite pengar til å reinvestere. Utvalet kjem ikkje med noko løysing på dette, men vi forventer at politikarane seier ja til å skilje kapital og arbeid.

– Dersom produksjonane med relativt låge krav til kapital, til dømes frukt og sau, skal bli nedprioritert, så er det utfordrande for matproduksjonen på Vestlandet. Det er fleire store utfordringar ved dette som må løysast, dersom dette skal vere grunnlag for prioriteringar i jordbruksoppgjeret. Vi har ein meir krevjande matproduksjon no, enn tidlegare, seier fylkesleiaren.

– Bles opp inntekta

Hybridmodellen kan vere aktuell som grunnlag for å måle inntekt, men ein kan ikkje ta utgangspunkt i dei som tener mest, meiner Felde.

– Slik modellen er foreslått av utvalet, blir inntektsnivået noko som ikkje tar opp dei store skilnadane som er. Kva er grunnen til den store differansen mellom skattbar inntekt og nivået utvalet kjem fram til gjennom modellen? Inntektsnivået, slik det blir presentert i modellen, bles opp inntekta i alt for stor grad. Det er mange bruk som ikkje blir med i berekningane, og det gir eit haltande landbruk. Det gir eit misbruk av tal, og eit misbruk av totalkalkylen, seier han.

Fylkesleiaren er svært skeptisk til hybridmodellen, og meiner landbruket må leggje mykje krefter i å analysere han.

– Eg håper mange vil engasjere seg i dette arbeidet. Det er veldig viktig for at vi er mange nok som produserer mat her i landet. Vi kan risikere at vi kjem til å kaste ein del bønder under bussen ved bruk av denne modellen. Dersom matproduksjon ikkje er lønsemd, har Norge eit stort problem i framtida. For å sikre befolkninga nok mat er det definitivt tryggast at vi lagar mest mogleg mat sjølve, seier Anders Felde.